Senatorul Vergil Chitac cere conducerii centrale a PNL dizolvarea filialei judetene Constanta

"Precizam ca, nu recunoastem intalnirea de la Casa de Cultura, unde au fost amestecati membrii onesti cu oameni adusi pe ultima suta de metri, din afara partidului, intr-o incercare disperata si nereusita de a asigura cvorumul sedintei. Totodata, discursul prelungit si chinuit al presedintelui Gheorghe Dragomir a fost presarat cu nenumarate afirmatii mincinoase si a culminat cu decizii pe persoana fizica, constand in arogarea de puteri abuzive cum ar fi dizolvarea Biroului Politic Local. In aceeasi cheie nestatutara presedintele Gheorghe Dragomir a procedat la convocarea CCL-ului in sedinta extraordinara, printr-o manipulare si interpretare cu rea-credinta a dispozitiilor partidului", a transmis Vergil Chitac, sambata, printr-un comunicat de presa.





El il acuza pe presedintele organizatiei judetene, Gheorghe Dragomir, ca a convocat ilegitim sedinta extraordinara in cadrul careia a fost aleasa o noua conducere la filiala municipala.





Consiliul de Coordonare Local al organizatiei municipale a PNL Constanta s-a intrunit, vineri dupa-amiaza, pentru a alege noua conducere a organizatiei.





Presedintele organizatiei judetene a PNL Constanta, Gheorghe Dragomir, a declarat ca alegerile sunt staturare si sunt organizate respectand regulamentul partidului si hotararile adoptate in cadrul Biroului Permanent Judetean, raspunzand astfel acuzatiilor aduse de fostul presedinte al organizatiei judetene senatorul Vergil Chitac, care a contestat legalitatea scrutinului.





Fost rector al Academiei Navale "Mircea cel Batran", Chitac a fost candidatul PNL la alegerile pentru Primaria Constanta din 2016, el fiind invins de candidatul PSD, Decebal Fagadau. El ocupa de anul trecut functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL Constanta. Vergil Chitac a devenit senator in urma alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului trecut.