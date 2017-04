Seful CJ Iasi, despre numirea lui Gheorghe Nichita: Nu aveam om la Consiliul Judetean sa-l trimit la ministere pentru un aviz

Presedintele CJ Iasi, Maricel Pop, a spus sambata, intr-o conferinta de presa, ca pana la o decizie a instantei, Gheorghe Nichita se bucura de prezumtia de nevinovatie si ca are nevoie de experienta sa la Consiliul Judetean.Popa a anuntat ca Nichita va incepe sa lucreze de luni in CJ Iasi, in functia de consilier al sau si se va ocupa "cu dezvoltarea proiectelor importante ale judetului"."Nu avem atat de multi oameni in Iasi care sa se priceapa. Are experienta bogata in administratie si trebuie sa o folosim. Avem proiecte mari si el poate merge la Bucuresti. Nu am om la CJ sa-l trimit la ministere pentru un aviz. Nu va avea drept de semnatura, dar va avea un birou impreuna cu ceilalti consilieri ai mei", a spus presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.Gheorghe Nichita a declarat, miercuri, la o televiziune locala, ca va fi consilier al presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa, si ca se va ocupa de coordonarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi. El a mai spus ca nu vrea "inca" sa se implice politic in PSD Iasi si ca angajarea sa la CJ nu reprezinta o mutare politica, in conditiile in care Maricel Popa este liderul filialei judetene a PSD Iasi.Gheorghe Nichita a candidat in decembrie 2016 pe listele PRU, la deputati, insa partidul nu a intrat in Parlament.Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost trimis in judecata de procurorii DNA in doua dosare de coruptie.In noiembrie 2015, Gheorghe Nichita a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi utilizat Politia Locala pentru a-si urmari fosta iubita, alaturi de el fiind deferiti justitiei fostul director al Politiei Locale Iasi Liviu Hliboceanu si un fost sef de serviciu din institutie.In rechizitoriul procurorilor DNA se arata ca, in perioada 25 decembrie 2013 - 30 aprilie 2015, Gheorghe Nichita l-a determinat pe Hliboceanu sa isi indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu prin folosirea necorespunzatoare a resurselor materiale si umane ale Politiei Locale Iasi.Procurorii sustin ca, timp de un an si jumatate, Gheorghe Nichita i-a determinat pe sefii Politiei Locale Iasi sa faca verificari in baze de date care contin informatii ce nu sunt destinate publicitatii, iar ulterior sa foloseasca informatiile astfel obtinute si sa permita accesul unor persoane neautorizate la aceste informatii, pentru a obtine personal foloase nepatrimoniale necuvenite.In decembrie 2015, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Nichita, a presedintele grupului UTI, Tiberiu Urdareanu, a vicepresedintelui UTI Mihail Tanasescu, a directorului SC Information Business Consulting SRL (IBC), Iulius Gabriel Mardarasevici.Gheorghe Nichita este acuzat de luare de mita, iar Tiberiu Urdareanu, Iulius Gabriel Mardarasevici si Mihail Tanasescu de dare de mita. Nichita este acuzat ca a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China.