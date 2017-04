Ministrul Consultarii Publice: Legea ONG-urilor are nevoie de modificari

Aflat intr-o vizita la Iasi, in cadrul careia s-a intalnit si cu reprezentanti ai societatii civile, Petrea a declarat ca in momentul de fata organizatiile neguvernamentale functioneaza dupa prevederile unei legi elaborate in urma cu 17 ani.In opinia sa, trebuie schimbata procedura timpului de infiintare a unui ONG."In momentul de fata, o federatie inregistrata la Tribunalul Bucuresti - pentru a-si lua sentinta de modificare a actelor constitutive sau de infiintare poate dura si opt luni de zile. Nu este normal, pentru ca acest lucru trebuie sa se intample exact cum se intampla in cadrul unei firme - in trei zile sau in patru zile - si poate aceste lucruri tin mediul asociativ in a nu se dezvolta asa cum ar trebui. Cred eu ca debirocratizarea si usurarea infiintarii unui ONG si a unei retele de ONG-uri trebuie sa se intample foarte repede", a declarat Gabriel Petrea, intr-o conferinta de presa.El a spus ca nu se stie cate organizatii neguvernamentale sunt active in prezent, ministrul estimand ca numarul ONG-urilor inregistrate este de aproximativ 90.000."Nu stim cate dintre ele sunt intr-adevar active. Eu va spun caz personal. Am fost lider al studentilor la nivel national si m-am ocupat de miscarea studenteasca. Doar noi am infiintat undeva la 20 de ONG-uri pentru ca era perioada in care se infiintau Ligile Studentesti. Dupa ce am plecat eu din miscarea studenteasca si au venit altii, o parte dintre ei au infiintat alte ONG-uri. Acelea pe care le-am infiintat noi nu le-a radiat nimeni. Ele sunt in continuare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, doar ca nu functioneaza. Noi nu stim in momentul de fata cate ONG-uri sunt implicate activ. Mai mult decat atat, nici depunerea bilantului contabil la sfarsit de an nu inseamna ca acel ONG este activ, pentru ca o parte dintre acele bilanturi se depun pe zero. Si, mai mult decat atat, unele organizatii neguvernamentale sunt active si nu depun bilantul. Deci, o imagine asupra miscarii asociative din Romania nu exista. De aceea trebuie creat cadrul legislativ astfel incat totul sa fie transparent si mult mai clar", a precizat Gabriel Petrea.Sambata, ministrul Gabriel Petrea a avut intalniri cu oficialitatile locale, cu sindicatele si patronatele, precum si cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale din judetul Iasi.