Catalin Predoiu: Guvernul discuta nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi deficitul bugetar

"Denunt un asasinat financiar cu autor... cunoscut! In culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar", sustine Catalin Predoiu intr-un comunicat de presa transmis de PNL si citat de News.ro.Prim-vicepresedintele liberal explica faptul ca nationalizarea pensiilor private ar avea ca efect scaderea pensiei de la 30% la 17% din salariul mediu in 2040."Consecintele pentru milioane de romani ar fi dramatice. Conform unei modelari facute de un studiu al Expert Forum evolutia pensiilor in cazul nationalizarii pilonului II, pe termen mediu si lung, este urmatoarea: 2032- pensiile vor fi mai mici cu o treime fata de evolutia normala, fara nationalizare; 2040: pensia medie va reprezenta doar 17% din salariul mediu pe economie. Ca sa va faceti o imagine pensia medie in 2016 a fost de 931 lei, la un salariu mediu pe economie de 3131 lei. Deci, pensia medie este aproximativ 30% din salariu mediu pe economie. Daca pilonul II se confisca, atunci pensia medie va mai reprezenta doar 17% din salariul mediu pe economie. Adica in momentul de fata ar trebui sa traiti cu o pensie de 532 lei", mai spune Predoiu.