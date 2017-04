Daniel Constantin: Domnul Tariceanu are o relatie patologica cu minciuna

Copresedintele ALDE Daniel Constantin a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ca omologul sau de la sefia partidului, Calin Popescu Tariceanu, are "o relatie patologica cu minciuna" si ca este un om care "produce abuzuri" sustinand ca si el il putea suspenda pe Tariceanu din ALDE din cauza dosarului penal pe care acesta il are. Constantin spune ca acum se asteapta sa fie exclus din ALDE.





Intrebat daca spera sa rezolve ceva in urma contestarii la Tribunal a deciziei partidului de retragere a sprijinului sau politic, Daniel Constantin a spus ca, indiferent de decizia instantei, Calin Popescu Tariceanu va avea de suferit la capitolul imagine.





"Sunt doua chestiuni: daca vom avea castig de cauza, atunci e foarte clar, va ramane in istorie ca domnul Tariceanu produce abuzuri. Asta e foarte clar. Daca nu vom castiga, va ramane doar o imagine pe care eu o am foarte clara: domnul Tariceanu are o relatie patologica cu minciuna si asta este ideea cu care voi merge mai departe", a declarat Daniel Constantin in interviul pentru News.ro.





De asemenea, Constantin a mai spus ca si el putea sa il suspende pe Tariceanu din ALDE, dar nu a facut acest lucru "din buna-credinta".





"Puteam si eu, pe cale de consecinta, sa convoc partea noastra din Partidul Conservator, si sa-l suspendam pe domnul Tariceanu pentru ca asa spune statutul: o persoana care este trimisa in judecata poate fi suspendata din ALDE pe durata procesului respectiv. N-am facut lucrul acesta, am mers pe buna credinta. Nu stiu cum ar fi reactionat domnul Dragnea daca mergeam cu o decizie in acest sens", a mai spus Daniel Constantin.





Copresedintele ALDE a mai sustinut si ca Liviu Dragnea nu este strain de revocarea sa din Guvern, deoarece este consultat de catre Calin Popescu Tariceanu in toate deciziile pe care seful Senatului le ia si, de asemenea, i-a reprosat omologului sau de la conducerea ALDE ca a stabilit formula guvernamentala impreuna cu liderul PSD fara a mai consulta pe nimeni altcineva.