Omul de afaceri George Muhscina este noul presedinte al organizatiei municipale a PNL Constanta; o parte din liberali contesta alegerile

Consiliul de Coordonare Local al organizatiei municipale a PNL Constanta s-a intrunit, vineri dupa-amiaza, pentru a alege noua conducere a organizatiei.Presedintele organizatiei judetene a PNL Constanta, Gheorghe Dragomir, a declarat ca aceste alegeri sunt staturare si sunt organizate respectand regulamentul partidului si hotararile adoptate in cadrul Biroului Permanent Judetean, raspunzand astfel acuzatiilor aduse de fostul presedinte al organizatiei judetene senatorul Vergil Chitac, care a contestat legalitatea scrutinului."Am inteles ca este mai simplu sa contesti decat sa vii intr-o competitie, este mai simplu sa arunci cu vorbe urate decat sa vii la masa dialogului si cu atat mai mult sa iti respecti colegii, colegi care ti-au fost alaturi, care ti-au dat votul, care ti-au dat functia, care ti-au dat posibilitatea sa ocupi demnitatea publica de astazi", a afirmat Gheorghe Dragomir.El a tinut sa raspunda si acuzatiilor aduse, joi, intr-o conferinta de presa, de Vergil Chitac, care a spus ca de multi ani PNL a facut blat cu PSD la Constanta si ca PNL a fost asistatul social al social-democratilor."Nu contest ca nu am avut colegi care nu au fost apropiati de PSD, or fi fost, am aflat si eu pe ici, pe colo, de aia poate nici nu mai sunt astazi unii dintre ei, dar nu am facut-o eu. Cu exceptia acelei perioade cat USL a existat, dar si atunci fractionat, pentru ca am fost obligati sa participam, dar asta nu inseamna ca ne-am si inteles, ba am fost una dintre filialele chemate la Bucuresti, fiind pusi la aceeasi masa sa putem lucra. Dupa patru ore de discutii si de certuri ne-am ridicat si nu ne-am inteles cu PSD. Suntem una dintre putinele organizatii care a facut acest lucru in fata conducerii de atunci a PNL si PSD. Nu a fost niciun blat, nu am agreat acest mod de a lucra si nici nu recomand acest mod de lucru", a mai spus Gheorghe Dragomir.Apoi, pentru ca in sala erau prezenti doar 327 de membri, mai putin de jumatate din cei convocati si nu exista cvorum, Gheorghe Dragomir a decis intreruperea sedintei pentru un sfert de ora, iar la reluare a inceput o sedinta extraordinara in care a continuat procesul electoral.Pentru functia de presedinte al organizatiei municipale se inscrisesera Georghe Muhscina, Sorina Tusa si Hira Stere, doar primul fiind prezent. Ceilalti doi au anuntat inca de joi ca vor contesta organizarea si rezultatul alegerilor.Dupa numararea voturilor, organizatorii alegerilor au anuntat ca George Muhscina a obtinut 301 voturi din 316 voturi valabile, doua fiind anulate, Sorina Tusa a primit opt voturi, iar Hira Stere - sapte voturi.George Muhscina a spus isi propune sa creasca baza acestui partid si vrea sa dea startul unei opozitii veritabile in Constanta."Va propun sa crestem baza acestui partid care are un potential imens in Constanta, sa nu uitam ca tot timpul dreapta a avut 65 la suta, din pacate a fost faramitata. Va propun sa activam cat mai multi membri si sa ii convingem impreuna ca PNL este partidul atat istoric, cat si de viitor pentru care merita sa se lupte. Va propun sa ne adresam tinerilor exceptionali pe care ii avem in randurile noastre si sa ii sprijinim concret dand forta ideilor realiste pe care le-ar putea avea. Va propun sa dam startul unei opozitii veritabile in Constanta, bazata pe implicare si solutii", a afirmat George Muhscina.El a mai spus ca a sosit timpul reconcilierii organizatiei municipale a PNL Constanta."Vom construi poduri si nu vom mai sapa transee si vom lasa in urma ce ne-a tinut pe loc si vom lua cu noi doar ceea ce trebuie", a spus noul presedinte al organizatiei municipale a PNL Constanta.George Muhscina are 46 de ani, este om de afaceri si a intrat in PNL in urma cu un an. Intre 1990-1995 a urmat cursurile Universitatii Ovidius, sectia de Instalatii si Echipamente Navale, iar intre 2004-2006 a studiat la Institutul de studii biblice "Sola Scriptura". Incepand cu 1992 a fondat mai multe companii, care activeaza in industria publicitara, infiintand si un complex educational in domeniul invatamantului preuniversitar. George Muhscina este consilier judetean din vara anului trecut. El este casatorit si are trei copii.Fostul presedinte al organizatiei municipale, senatorul Vergil Chitac, a declarat joi intr-o conferinta de presa ca se afla in plin proces de contestare a acestor alegeri. El a sesizat si Comisia de Arbitraj a PNL, contestand atat data alegerilor, cat si convocatorul. Chitac a mai spus ca la inceputul saptamanii viitoare va contesta in instanta rezultatul acestor alegeri."Cum nu am primit nimic, nici ca data de 31 martie este buna, nici ca data de 8 aprilie este buna, cred ca imi voi continua demersul si imi pun speranta ca se va judeca corect acest lucru. Astept raspunsul comisiilor superioare de partid care vor analiza contestatiile noastre si vor da un raspuns. Sper ca pana pe 8 aprilie acest lucru sa se intample. Daca se intampla si e in favoarea noastra, atunci pe 8 aprilie vom organiza alegeri. Daca nu, luni sau marti, vom avea o actiune in instanta prin care contestam si cerem anularea alegerilor din 31 martie si vom cere si amanarea alegerilor la judet pentru ca in absenta unor alegeri la municipiu care reprezinta circa 40 la suta alegerile la judet vor fi denaturate", a spus Vergil Chitac.Fost rector al Academiei Navale "Mircea cel Batran", Chitac a fost candidatul PNL la alegerile pentru Primaria Constanta din 2016, el fiind invins de candidatul PSD, Decebal Fagadau. El ocupa de anul trecut functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL Constanta. Vergil Chitac a devenit senator in urma alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului trecut.