Grindeanu despre replicile dintre Dragnea si Ponta: Nu-mi place atitudinea, lucrurile trebuie discutate in interiorul PSD

'Sa stiti ca nu-mi place aceasta atitudine si va spun cat se poate de direct. Sunt membru de peste 20 de ani, anul acesta fac 21 de cand sunt membru PSD, si eu consider ca toate lucrurile trebuie discutate in interior, si nu doar eu. In primul rand trebuie discutate in interior, si nu e doar parerea mea, e si a altor colegi. Toate aceste luari de pozitie, cea de care aminteati dumneavoastra a fostului presedinte Victor Ponta si poate a altora. Eu cred ca trebuie spuse aceste lucruri in interior. Si cred ca asa e normal sa le discutam, sa incercam, daca acele lucruri sunt valabile sa le indreptam ', a declarat Sorin Grindeanu, dupa ce a participat la reuniune la Universitatea 'Valahia' din Targoviste, in cadrul vizitei de lucru pe care o desfasoara in judetul Dambovita.Premierul a raspuns astfel, intrebat cum priveste ce se intampla ca relatie in plan politic intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul presedinte al social-democratilor, Victor Ponta, in conditiile in care fostul presedinte al partidului 'ataca foarte des PSD'.Fiind intrebat daca Ponta i-a spus despre nemultumirile sale privind actuala conducere a PSD, Grindeanu a spus ca s-a intalnit cu Victor Ponta in urma cu aproximativ trei saptamani si recent nu a mai avut discutii cu acesta.'Nu am mai discutat cu dansul cam de trei saptamani, o luna. Victor Ponta este fost presedinte al partidului, e membru PSD, dar nu o sa-mi ocup timpul astazi pentru a va raspunde doar despre Victor Ponta si despre altceva. Am avut intalniri foarte bune si continua intalnirile la Dambovita. Imi doresc sa aud probleme, probleme noi, probleme pe care putem sa le rezolvam de la nivel guvernamental', a spus Grindeanu.