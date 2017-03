Ghinea, intrebat daca exclude o candidatura la sefia USR: In momentul de fata as spune "nu" unei candidaturi

"A fost o decizie (venirea lui Ciolos - n.r.) care s-a luat intr-un cerc restrans. Acest lucru s-a intamplat. Din povestea aceasta e o parte negativa, dar si una pozitiva. S-a vazut baza partidului. USR e un partid viu. La PNL si PSD nu vedem asemenea baze. Acolo sunt cadre care-si baga in partid vecinii de scara, rudele. La USR avem o cotizitie serioasa pe care omul o plateste. Simte ca e un actionar la partid, nu un chirias. Baza a reactionat pentru ca o decizie nu a fost luata respectand transparenta. (...) Nu a fost un fel de vot. Se ajungea acolo daca era negociere si optiuni. A fost un curent postfactum. Oamenii au reprosat ca s-a dat un raspuns fara a fi consultare. Oamenii care au luat decizii si-au reconstituit postfactum faptele. Am fost amarat ca oameni cu care am facut campanie personal, brusc descopar ca Dacian Ciolos are probleme de integritate, ca vine cu sute de liberali la USR. ", a afirmat Cristian Ghinea, intr-un interviu acordat ziarului " Adevaru l".Cristian Ghinea a mai declarat ca in perioada urmatoare va prezenta viziunea lui cu privire la cum ar trebui construit partidul. In opinia deputatului, USR ar trebui sa aiba mai multe platforme doctrinare, din care membrii de partid sa poate alege. Cu privire la modul de organizare al partidului, Ghinea a afirmat ca la congres ar trebui stabilit daca USR este un partid ierarhic "condus de sus" sau un partid deschis."M-as uita mai degraba la potentialul USR. Consolidam acest potential? Facem un partid deschis? Eu o sa ies cu materiale in perioada urmatoare despre cum ar trebui sa construim partidul. Cum sa actioneze fortele reformiste pe viitor pentru a putea sa schimbam Romania. Scopul nu e sa ne salvam pe sine, ca un partid de 5%, ci sa salvam Romania. (...) Sunt de acord cu Nicusor Dan ca e prea devreme asta. Pe noi ne-a adus in comun lupta pentru transparenta, impotriva coruptiei, faptul ca suntem partidul cel mai pro-european. Avem o predilectie catre teme ecologiste fara a intra in valenta stanga-dreapta. Stim ca suntem unii de stanga, unii de dreapta, unii liberali, altii crestin-democrati. Ideea mea este sa avem platforme doctrinare: una conservatoare, una progresista etc. Sa fie forme de agregare a membrilor. Oamenii din afara sa te stie de la inceput in ce parte a USR sa te afli. Acest lucru pentru a nu o tine din criza in criza. ", a declarat GhineaFostul premier Dacian Ciolos a anuntat, saptamana trecuta, pe Facebook ca decizia sa este de a nu "face pasul spre Uniunea Salvati Romania", precizand ca a luat aceasta hotarare chiar dupa primele discutii avute cu Nicusor Dan si pe care i-a si comunicat-o acum mai bine de o saptamana. "Pentru mine este limpede ca intrarea mea in partid in acest moment ar duce la dezbinare, un lucru pe care nu-l doresc", afirma Ciolos, care nu exclude insa faptul ca "este foarte probabil ca drumurile noastre sa se reintalneasca".Discutiile despre venirea lui Ciolos in USR au dus la certuri in cadrul formatiunii politice, dupa ce mai multe filiale care au cerut venirea lui Ciolos in partid au fost nemultumite ca Nicusor Dan a transmis un alt mesaj in intalnirea cu fostul premier.Amintim ca liderul USR, Nicusor Dan, afirma, intr-un interviu pentru HotNews.ro , ca face parte dintr-un grup minoritar din partid care nu considera oportuna venirea lui Dacian Ciolos in Uniunea Salvati Romania.