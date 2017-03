Proiect de lege: Cativa parlamentari UDMR propun ca parlamentarii, primarii si presedintii de CJ sa nu mai fie incompatibili cu calitatea de comerciant persoana fizica

Proiectul de lege propune abrogarea mai multor prevederi din Legea 161/2003 si din Statutul deputatului si senatorului."In aplicarea legii s-a constatat ca sintagma comerciant persoana fizica a fost asimilata in practica cu sintagma persoana fizica autorizata. (...) Aceasta asimilare a dus la interpretarea legislatiei anterioare Codului civil in sensul de a interzice anumite activitati sau de primire a unor sume de bani, care, in conformitate cu prevederile constitutionale si normelor europene, nu ar trebui sa fie restranse. Astfel, persoanelor carora, conform Constitutiei si legilor in vigoare, le sunt permise activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice le este interzisa aceasta activitate daca ea este realizata in calitate de persoana fizica autorizata", afirma initiatorii in expunerea de motive a proiectului de lege.