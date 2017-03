Ponta: Adrian Nastase nu m-a copiat niciodata pe mine, eu insa am incercat sa il copiez in a fi un foarte bun premier / Dragnea il copiaza pe Basescu

Ponta a facut referire si la acuzele de copiere: "Adrian Nastase nu m-a copiat niciodata pe mine / eu insa am incercat sa il copiez in a fi un foarte bun Prim Ministru al Romaniei ( si vad ca si prietenii si adversarii recunosc azi ca Guvernele PSD din 2000-04 si 2012-15 au fost cele mai performante pana acum)! Am mai incercat sa il copiez si sa fac din PSD un partid respectat pe plan intern si international si un partid care isi respecta si alegatorii si membrii!".Pastrandu-se in jurul copiatului, Ponta il acuza pe Dragnea ca "el doar il copiaza pe modelul sau politic Traian Basescu in a transforma PSD in PD -ul anilor 2000 - si guvernarea Romaniei in conducerea Consiliului Judetean Teleorman"."Nu doresc niciuna dintre functiile lui Liviu Dragnea ( a fost sincer ca el nu vrea sef la Camera Deputatilor nu i "ca sa dea cu ciocanelul" - cum este sincer si acum cand spune ca nu vrea sa fie Prim Ministru in locul lui Grindeanu \uD83D\uDE02\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02) - imi doresc doar sa copieze performanta guvernamentala a lui Adrian Nastase si nu a lui Traian Basescu - modelul / ar fi bine pentru PSD si pentru Romania", si-a continuat Ponta tirada pe Facebook.