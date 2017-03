Klaus Iohannis la summit-ul PPE din Malta: Seful statului reafirma faptul ca Romania se impotriveste ideii unei Europe cu mai multe viteze

"Principalele noastre politici ar trebui sa fie indreptate spre ceea ce ne poate uni si spre evitarea unei Europe fragmentate. Asadar, Romania nu sustine o Uniune Europeana a sau a , care ar putea sa duca la o crestere a diviziunilor sociale si economice intre statele membre. Noi nu consideram aceste scenarii ca fiind instrumente de aprofundare a cooperarii intre statele membre, tinand cont de faptul ca Uniunea se confrunta deja cu diviziune si neincredere intre membrii sai", a spus Klaus Iohannis, in plenul Congresului PPE.El a adaugat ca Europa sa afla acum "intr-un moment de cumpana", fiind marcata de crize complexe "de o intensitate fara precedent": "Atacurile teroriste, migratia, nationalismul, populismul, Brexit-ul si, mai mult decat orice, escaladarea euroscepticismului, au devenit provocari majore. (...) Viziunea noastra pentru viitorul proiectului european este clara: Romania isi doreste o Uniune Europeana puternica, unita si coeziva. Tara noastra a contribuit la consolidarea constructiei europene si va continua sa o faca, crezand cu tarie in valorile care ne unesc si care fac din noi o adevarata familie europeana: libertatea, democratia, pacea, securitatea, solidaritatea."Seful statului a pledat pentru pastrarea unitatii UE prin renuntarea "la orice ziduri si bariere".Presedintele a vorbit si despre recenta decizie de la Londra privind declansarea Brexit: "Desi Brexit-ul a provocat o scadere semnificativa a euro-entuziasmului, o mare parte a membrilor familiei europene a ramas atasata de valorile pe care Uniunea le promoveaza si considera ca este mai bine sa identificam solutii decat sa renuntam la un proiect care a reusit sa aduca armonia si cooperarea pe continent atat de multe decenii. Uniunea Europeana ramane, in definitiv, un proiect indispensabil pentru noi toti."Seful statului spune ca Uniunea Europeana trebuie sa fie mandra de ce a realizat pana acum si sa consolideze aceste realizari, precum cele patru libertati fundamentale, piata comuna, zona Schengen, zona Euro, politica de coeziune: "Nu trebuie sa uitam nicio clipa principiul pe care s-a cladit Uniunea Europeana. este motto-ul care a ghidat, inca de la inceput, politicile statelor membre si acest principiu ar trebui sa ne fie sursa de inspiratie si pentru tot ceea ce ne propunem sa facem de acum inainte."Presedintele Klaus Iohannis se afla joi in Malta, unde participa la Summitul PPE, alaturi de alti sefi de state si de guverne din familia populara europeana, la care se vor discuta teme precum Brexit, migratie si situatia din Balcanii de Vest. Seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Ucrainei, Petro Porosenko.La acest summit sunt prezente si partidele din Romania afiliate PPE: PNL, UDMR si PMP, dar si fostul premier Dacian Ciolos, invitat de presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul.