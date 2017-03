Liviu Dragnea ironizeaza monitorizarea anuntata de ministrul Justiei, Tudorel Toader: Am vazut ca tremura de frica procurorii sefi

Intrebat cum comenteaza "monitorizarea" activitatii celor doi anuntata de Tudorel Toader, Dragnea a raspuns ironic: "Da, si i-am vazut ca tremura de frica procurorii sefi".Dragnea a precizat ca in acest moment asteapta sa vada cu ce "pachet de legi vine" in domeniul Justitiei vine Tudorel Toader, precizand ca are "semnale ca se pregateste" acest pachet.El a fost intrebat cum comenteaza declaratiile facute de Adrian Nastase, potrivit caruia Tudorel Toader a fost lasat singur, Dragnea a raspuns ca il respecta "foarte mult" pe fostul prim ministru dar acesta "greseste profund" si nu se astepta sa il "copieze pe Victor Ponta"."Daca m-ar fi chemat dl Tudorel la Ministerul Justitiei sa ma intrebe ma duceam", a comentat Dragnea, respingand si ideea unei coabitari cu presedintia, avansata tot de Adrian Nastase."Nu exista niciun fel de coabitare a mea sau a dl Tariceanu cu presedintele Iohannis. Nu este si nu va fi niciodata. Putem avea relatii institutionale sanatoase dar nu coabitare", a sustinut Liviu Dragnea.Vom reveni cu amanunte