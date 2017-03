Ambasadorul Romaniei in Germania: Ungaria si alti aliati au de multe ori agende separate fata de ale noastre si de ale aliantelor

Hurezeanu a afirmat ca Romania este pozitionata in randul tarilor pro-europene, diplomatul subliniind si contextul international dificil dupa anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia."Ceea ce Romania reprezinta astazi in Uniunea Europeana este imporant si trebuie pastrat si aprofundat. Romania este pe radarul pro-europenilor, nu al euroscepticilor sau al antieuropenilor. Romania este o tara cu experienta istorica si diplomatica mare, importanta si foarte nuantata, la care a fost aproape obligata datorita pozitiei geografice si intereselor nationale de implinire statala si apoi de consolidare si pastrare a statalitatii.Aceste paradigme sunt valabile pana astazi si mai aes astazi, mai mult decat dupa semnarea acordului final de la Helsinki din 1975. Pe vremea aceea nici URSS, nici SUA nu puneau in discutie frontierele, decat in consensul ambelor parti. Dupa cate stiu eu, in 2014, modificari de frontiera au avut loc in estul Europei doar prin vointa si dorinta unei singure parti" - a spus Hurezeanu, prezent la Conferinta Lauder - 2Day Ambassador 2017, organizata la Bucuresti de catre complexul educational evreiesc de la Bucuresti, Lauder Reut.El a mai spus ca Romania are aliati la Bruxelles si la Washington, dar a atras atentia ca unii dintre vecinii si aliatii Romaniei, precum Ungaria, au agende diferite fata de cele ale tarii noastre.", a mai declarat ambasadorul roman in Germania.