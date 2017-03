Tariceanu, despre evaluarea realizata de Toader: E cartonasul galben; un gest de mare curaj intr-un context neprielnic

"Am remarcat rigoarea extraordinara a prezentarii, la rece, acum, dupa ce emotia colectiva a trecut, rigoarea prezentarii acestor grave incalcari ale Constitutiei. Este pentru prima data din cat imi aduc eu aminte in ultimii 12-13 ani cand un ministru al Justitiei intreprinde o astfel de masura, de evaluare a procurorilor care, conform Constitutiei, functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei. Deci, iata, un ministru al Justitiei care isi cunoaste rolul, il intelege si si-l asuma. Pana acum nu am avut asa ceva. (...) E foarte bine ca Tudorel Toader a facut un expozeu tehnic. Daca ar fi venit cu argumente politice, obiectivitatea analizei, evaluarii ar fi fost pusa sub semnul intrebarii. (..) Eu cred ca domnul Toader, daca vreti sa interpretam intr-o alta cheie, pe langa faptul ca este primul care are curajul sa demareze o astfel de evaluare - ceea ce niciun alt ministru din trecut, nici mai recent, nici mai vechi nu a facut, da un semnal pe care ...sa folosim termenii pe care toata lumea ii cunoaste - cartonasul galben", a afirmat Tariceanu, miercuri, la B1 TV.El a opinat ca ministrul "a transmis mingea la Cotroceni".