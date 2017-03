Purtatorul de cuvant al PSD vorbeste despre o discrepanta intre continutul raportului lui Tudorel Toader si concluziile lui, dar il sustine pe ministru

Concluzia raportului "pare putin surpinzatoare", a spus Adrian Dobre, invitat la Antena 3, precizand insa imediat: "Sustinem ministrul Justitiei in decizia pe care a luat-o. Am luat act de declaratia ministrului Justitiei si mergem pe ea".Intrebat de Dana Grecu daca PSD doreste demiterea Laurei Codruta Kovesi, purtatorul de cuvant a subliniat: "Revocarea Laurei Codruta Kovesi nu e un obeictiv personal nici de partid. Obiectivul PSD e respectarea statului de drept".Mugur Ciuvica a caracterizat in aceeasi emisiune raportul ministrului Justitiei "o fasaiala" in timp ce Bogdan Chireac a vorbit despre o "fractura logica evidenta intre continutul raportului si concluzia lui".