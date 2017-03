Barna: Parlamentarii USR vor vota "conform constiintei" pentru proiectul de lege privind modificarea definitiei familiei din Constitutie

“USR este unanim de acord ca aceasta tema este una artificiala, pe care PSD-ul a bagat-o pe gatul Romaniei si, acum, cu ea fierbinte in brate se gandeste in Parlament ce ar putea sa faca. Ceea ce s-a intamplat ieri este tocmai constientizarea de catre PSD a faptului ca sunt intr-o situatie dificila cu acest referendumul, pe care l-au propus electoral, inainte de alegeri, si acum le creeaza problemele pe care le vedem cu totii.”, a declarat deputatul USR, Dan Barna.Camera Deputatilor a decis, marti, la propunerea PSD sa scoata de ordinea de zi a sedintei proiectul de lege privind initiativa cetateneasca de modificare a definitiei familiei din Constitutie, in sensul ca familia este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie. Proiectul de lege a fost scos chiar inainte de votul final al Camerei Deputatilor, dupa ce, luni, PSD, ALDE, PMP si unii dintre deputatii liberali au anuntat ca sustin initiativa in forma propusa de Coalitia pentru familie . Motivul invocat de parlamentarul Marcel Ciolacu a fost cu privire la procedura prin care proiectul de lege trebuie dezbatut in Parlament, reluandu-se astfel problema primei camere sesizate in cazul unui proiect de lege constitutional. Problema de procedura va fi "transata" de Birourile Permanente Reunite ale celor doua camere ale parlamentului.In forma actuala, Constitutia spune ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti.Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.