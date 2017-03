UPDATE Liderul Partidului Nationalist din Malta: "Cand vezi oamenii din Romania protestand impotriva coruptiei, ei flutura steagul UE. Trebuie sa ne asiguram ca Uniunea Europeana este acolo"

Corespondenta din Malta

"Cand vezi oamenii din Romania protestand impotriva coruptiei, ei flutura steagul UE. Trebuie sa ne asiguram ca Uniunea Europeana este acolo" a declarat Busuttil, care a vorbit despre pericolul populismului."Populismul nu este limitat in UK, poate fi vazut scotand capul peste tot" a mai spus el.Amintim ca pe 26 februarie, in a 27 zi de proteste in Piata Victoriei dupa Ordonanta 13, circa 5000 de oameni au creat la ora 21:00 un steag de mari dimensiuni al Uniunii Europene, cu hartie si materiale albastre si galbene, luminate cu lanternele telefoanelor mobile. S-a scandat "Europa!" si s-a cantat imnul.Busuttil a sustinut o conferinta de presa miercuri alaturi de presedintele PPE Joseph Daul si secretarul general Antonio Lopez-Isturiz si purtatorul de cuvant Siegfried Muresan.In contextul discutiei despre coruptie, Daul a declarat ca "in tarile unde sistemul de justitie si statul de drept functioneaza, trebuie lasat sa functioneze", amintind de faptul ca si el la randul sau a fost audiat si ca acest lucru a fost dificil pentru familia sa, iar dupa cinci ani nu au gasit nimic."Am avut incredere in sistemul de justitie. Am fost in toate ziarele, cu toate cifrele, dupa cinci ani nu au gasit nimic. A fost greu pentru familie. Acolo unde exista un sistem de justitie independent, statul de drept trebuie lasat sa isi faca treaba", a spus Daul.Liderul PPE a adaugat ca situatia care il ingrijoreaza este cea din tari precum Moldova, Ucraina, Georgia sau Belarus. "Trebuie sa lucram" pentru un sistem independent de justitie, atlfel nu vor fi investitii, tinerii vor pleca din aceste tari"