Dragnea: Grindeanu a imbracat haina de prim-ministru si tine bine in maini fraiele guvernarii!

"In februarie avem o crestere a veniturilor bugetare cu 4,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Asta in conditiile in care am eliminat taxa pe constructii speciale si alte 102 taxe si am redus accizele.La fel, avem o crestere la incasarile din TVA cu 2,5%, fata de februarie 2016, desi taxa a fost redusa de la 20% la 19%. In acelasi timp, in primele trei luni ale anului numarul contractelor de munca a crescut cu 44.000.Vestile bune din economie confirma faptul ca programul de guvernare poate aduce mai multi bani in buzunarele romanilor, fara a afecta echilibrele macroeconomice. Mai mult, ne arata ca Sorin Grindeanu a imbracat haina de prim-ministru si tine bine in maini fraiele guvernarii!Asa cum am mai spus, daca programul va fi pus in practica, punct cu punct, vom reusi sa relansam economia nationala si vom aduce mai multi romani in #clasademijloc. Toate acestea, fara a depasi pragul de 3% la deficitul bugetar!", afirma presedintele PSD in mesajul de pe Facebook.Veniturile la bugetul general consolidat au insumat in primele doua luni ale anului 34,9 miliarde lei (4,3% din PIB), cu 1,4% mai mici , in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit excutiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor. Cheltuielile pentru investitii au fost de 870,1 milioane lei, adica doar 0,11% din PIB. Ministerul Finantelor nu a indicat si cu cat sunt mai mici incasarile la buget fata de programul extrem de ambitios al guvernului.De remarcat ca ritmul scaderii incasarilor fata de 2016 s-a atenuat in februarie fata de ianuarie (-1,4% dupa doua luni fata -5,7% in ianuarie).