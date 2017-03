Dacian Ciolos participa la Congresul PPE din Malta, la invitatia lui Joseph Daul

"Da, particip. Nu din partea unui partid ci ca invitat al presedintelui PPE Joseph Daul. Asa cum am participat si in anii trecuti. Deci nu e o situatie exceptionala. Grupul PPE m-a sustinut cand am fost comisar european si de atunci sunt invitat de presedintele PPE" a declarat Ciolos pentru HotNews.ro.Fostul premier a avut saptamana trecuta mai multe intalniri la Bruxelles, intre care cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, Günter Oettinger, Michel Barnier, Negociatorul Comisiei Europene pentru Brexit, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, despre care Ciolos a scris pe pagina sa de Facebook Congresul PPE din Malta este unul intermediar, intre doua congrese statutare in care se alege conducerea partidului, si are ca tema "securizarea viitorului Europei".Sunt asteptati circa 2500 de participanti din peste 40 de tari.