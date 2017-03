Comisia juridica a Senatului: Persoanele care refuza sa semneze nejustificat juridic acte administrative raspund in conditiile legii

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, initiata in legislatura trecuta de 25 de parlamentari PNL, a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor in septembrie 2016.'Raspunderea solidara se clarifica si se transforma in raspundere exclusiva. Adica cei care sunt specialisti pe domenii raspund de semnatura pe care o dau', a afirmat marti Ioan Denes, secretarul Comisiei de Administratie din Senat.Actul normativ a fost amendat in Comisia de administratie, Comisia juridica insusindu-si in bloc aceste amendamente. Cele doua comisii au fost sesizate pentru raport in cazul acestui proiect de lege.In forma actuala, Legea administratiei publice locale prevede ca alesii locali - consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al Municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene - raspund dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.Legea 215/2006 a fost completata in comisii si prevede ca 'primarul, respectiv presedintele Consiliului judetean investesc executarea actelor administrative in raza de competenta teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta, prin semnarea acestora'.'Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza in conditiile legii raspunderea contraventionala, administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor care sustin si fundamenteaza oportunitatea emiterii sau adoptarii lor, sau contrasemneaza, dupa caz, pentru legalitate aceste acte, cu incalcarea prevederilor legale. Toate actele autoritatilor administratiei publice locale semnate fara a fi sustinute si fundamentate sub aspectul oportunitatii sau contrasemnate pentru legalitate produc efecte juridice depline, angajand in mod exclusiv, dupa caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala a semnatarilor', se mai arata in amendamentele mentionate.Potrivit actului normativ amendat, 'refuzul de a semna, respectiv contrasemna actul administrativ, precum si eventualele obiectii cu privire la legalitate, se fac in scris si se inregistreaza intr-un registru special destinat acestui scop'.'Persoanele care refuza sa semneze sau sa contrasemneze ori care prezinta obiectii cu privire la legalitate, fara acoperire sustinuta de temeiuri juridice, raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz, in conditiile legii', stipuleaza o alta completare a art. 128 din legea administratiei publice locale.Propunerea legislativa va intra in dezbaterea plenului Senatului, cu rol decizional in acest caz.