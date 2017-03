Comisia juridica discuta miercuri doua propuneri legislative din 2015 care restrang regimul incompatibilitatilor

Mai exact, daca persoana a ocupat functia de primar, viceprimar, consilier local sau consilier judetean, presedinte sau vicepresedinte de consiliu judetean, deputat, senator sau parlamentar european, nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste functii pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului, fiind incompatibila cu aceste functii.

De asemenea, se inlocuieste formularea "electorale" cu "ocupate in urma unor alegeri":

in 2013 in cazul parlamentarului Mora Akos Daniel, dupa ce Senatul a refuzat sa puna in aplicare sentinta ANI si sa-i revoce mandatul.





omisia Juridica din Senat si-a motivat refuzul cu argumentul ca starea de incompatibilitate stabilita de Agentia Nationala de Integritate a domnului Mora Akos Daniel atrage interdictia de a mai ocupa, pe o perioada de 3 ani, functia eligibila care a generat starea de incompatibilitate, respectiv cea de consilier judetean, iar nu cea de senator. Comisia a interpretat astfel ad literam reglementarea in vigoare care prevede ca persoana codamnata nu mai poate ocupa "aceeasi functie".

O a treia propunere vizeaza extinderea categoriei persoanelor carora li se aplica obligatia declararii averii si intereselor si pentru membrii consiliilor de administratie sau de conducere unde statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, chiar si minoritar, precum si la guvernatorul si alte persoane din conducerea BNR. Pentru acest proiect, printre initiatori se regasesc Cristiana Anghel si Serban Nicolae.



Primul proiect prevede o modificare a articolului 25 din Legea 176/2010 privind functionarea Agentiei Nationale de Integritate in ceea ce priveste sintagma "daca persoana (declarata incompatibila sau in conflict de interese) a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului".In urma cu doi ani, fosta senatoare PC Cristiana Anghel propunea modificarea acestei sintagme in sensul urmatorL "Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie care a generat starea de incompatibilitate ori existenta conflictului de interese, pe o perioada de trei ani de la incetarea mandatului".ANI a formulat atunci o opinie negativa fata de aceasta propunere, argumentand ca se doreste "eliminarea sancțiunilor ce decurg din încălcarea regimului conflictelor de interese și al incompatibilităților în așa fel încât persoana în cauză să nu mai poată ocupa aceeași funcție eligibilă care a generat starea de incompatibilitate ori conflictul de interese, dar să poată ocupa orice altă funcție aleasă ori numită"."(2) Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alineatului 1 sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor ocupate in urma unor alegeri, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului, fiind incompatibila pe o perioada de 3 ani cu functiile sus mentionate"2.1 Daca persoana a ocupat functia de primar, viceprimar sau consilier local nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste functii pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului, fiind incompatibila cu aceste functii.2.2 Daca persoana a ocupat functia de presedinte al consiliului judeten, vicepresedinte al consiliului judetean sau consilier judetean nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste functii pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului, fiind incompatibila cu aceste functii.2.3 Daca persoana a ocupat functia de deputat, senator sau parlamentar european nu mai poate ocupa niciuna dintre aceste functii pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului, fiind incompatibila cu aceste functii".(3) In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate."ANI a invocat in sprijinul sau o decizie a Curtii Constitutionale pronuntataCaci, a permite o astfel de interpretare in care unei persoane constatate a fi in stare de incompatibilitate sa i se aplice rigorile legale, doar in conditiile in care aceasta ocupa si la momentul ramanerii definitive a constatarii A.N.I. aceeasi functie cu cea care a generat starea de incompatibilitate, ar pune, practic, la indemana celor vizati de Legea nr. 176/2010, un procedeu extrem de simplu de ocolire a legii si mai ales de sustragere de la aplicabilitatea sanctiunilor instituite de aceasta, in sensul ca,in intervalul de timp necesar parcurgerii intregii proceduri prevazute de lege pentru constatarea starii de incompatibilitate (si care de cele mai multe ori este destul de indelungat, incluzand si etapa procedurilor desfasurate in fata instantelor de judecata), subiectii de drept vizati de regimul juridic al incompatibilitatilor pot obtine, cu destul de multa usurinta, o eludare a cadrului legal referitor la acest regim".