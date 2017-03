Schimb de replici la instanta suprema intre Liviu Dragnea si o femeie care i-a cerut demisia: Cred ca dumneavoastra doriti demisia mea din viata / Nu, imi doresc o partida de pescuit cu dumneavoastra

Presedintele Camerei Deputatilor s-a prezentat marti dimineata la instanta suprema, unde se judeca un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea fictiva a doua membre PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. 4 dintre inculpatii din dosar au recunoscut si au cerut sa fie judecati in procedura simplificata, ceea ce presupune scurtarea procesului.Reamintim ca Liviu Dragnea a postat, in weekend, pe pagina sa de Facebook, fotografii de la o partida de pescuit cu Sorin Grindeanu si a scris pe reteaua de socializare ca l-a invatat pe premier sa pescuiasca stiuca.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana, in iulie anul trecut in acest dosar.Procurorii il acuza pe seful PSD de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fapte savarsite in perioada in care acesta ocupa functia de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, iar pe Bombonica Prodana, fosta sa sotie, de abuz in serviciu.Procurorii il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi intervenit pentru mentierea in functii a unor persoane in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, persoane care, in realitate, prestau servicii la sediul PSD Teleorman. Bombonica Prodana ocupa, la acea vreme, functiile de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.