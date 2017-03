Proiectul de lege privind initiativa cetateneaca de revizuire a Constitituei pentru redefinirea familiei, adoptat pe articole in plen / Ben-Oni Ardelean (PNL): Suntem sau nu suntem? Ne pastram identitatea sau cedam in fata presiunilor externe?

In curs de actualizare

Ben-Oni Ardelean: Fac apel pe aceasta cale la a mentine ceea ce e stipulat in Codul Civil. Deseori s-a vorbit vizavi de aceasta chestiune ca fiind o interzicerea a ceva, ca o lupta impotriva a ceva. Cert este ca in momentul de fata nu avem o lupta impotriva cuiva, ci avem un vot pentru o initiativa ceteneaasca care iata s-a dovedit una foarte puternic sustinuta. In momentul in care ai peste 3 milioane de semnaturi, o lucrare impecabila pe care trebuie sa o felicit, si in acelasi timp cred ca este un moment crucial in care trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Adica, suntem sau nu suntem? Ne pastram identitatea sau cedam in fata presiunilor externe,unele dintre ele care sunt mai vocale vizavi de altele care sunt mai putin vocale. In acest moment, cred ca ceea ce trebuie sa definim foarte clar este cine suntem noi iar acest vot pentru acest amendament la Constitutie nu este altceva decat o certificare a faptului ca intr-adevar avem coloana vertebrala si putem sa sustinem identitatea noastra dincolo de orice fel de ingerinte care sunt venite din diverse sfere mai mult vocale, pentru ca ceea ce cred ca trebuie sa sustinem in Romania astazi este ca 98% din populatia tarii se declara a fi crestina si cred ca acest cuvant al identitatii crestine trebuie sa ne defineasca si pe noi parlamentari de toate culorile politice

Andrei Gheorghe: In primul rand, vreau sa-i felicit pe toti cei aproape 3 milioane si jumatate de romani care au semnat aceasta initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei. Este prima data dupa decembrie 1989 cand se realizeaza acest lucru. Avem de a face cu o expresie a principiului suveranitatii poporului, iar noi ca Parlament - ca reprezentanti ai natiunii si societatii - avem obligatia morala de a duce la indeplinire aceste referendum, iar fiecare cetatean roman sa voteze in masura de ceea ce crede si ceea ce considera conform propriei sale constiinte. Valorile familiei sunt fundamentale pentru societatea romaneasca. In tot acest demers am vazut sustinerea pe care au avut-o toate cultele religioase din aceasta tara. Eu, ca unul care sustin familia crestina, mi se pare un moment de referinta pentru Romania. In ultima perioada, valoarile fundamentale, morale, identitare ale societatii in care traim, si nu ma refer doar la Romania, sunt tot mai atacate peste tot pe glob. Familia a devenit o tinta. Relativizarea moralei are drept principal obiectiv relativizarea familiei, iar acest demers presupune apararea familiei si a intregii legislatii si a tuturor drepturilor si libertatilor cetatenesti care se cuvin tuturor persoanelor care convietuiesc in familii. Bineinteles, nu se restrange absolut nici un drept. Am vazut intreaga propaganda care s-a tot desfasurat pe canalele media. Puteti sa analizati si Constitutia Romaniei, si declaratiile Comisiei de la Venitia, Curtea Europeana a drepturilor omului. Nu avem de-a face cu nici o restrangere de legislatie. Avem de-a face cu o clarificare a legislatiei si cu o intarire a ceea ce reprezinta familia in Romania, de aceea eu, personal, voi vota pentru aceasta forma, forma propusa de Coalitia pentru familie si sper ca si colegii mei, atat din PNL, dar si dvs. ceilalti din PSD, PMP, UDMR, ALDE SI grupul minoritatilor veti vota asa, pentru ca acestea sunt valori care ne depasesc. Sunt valori care tin de morala, de traditie, de cultura, de biserica si de fundamentele civilizatiei europene in care traim astazi. Disolutia familiei inseamna si disolutia noastra ca oameni, disolutia unitatii, disolutia natiunii. De aceea, in aceste momente in care familia este tot mai atacata pe toate caile si avem nevoie de apararea ei in toate parghiile legislative si juridice pe care le avem, eu, personal - ca deputat al Partidului National Liberal, va invit pe toti sa votati acest amendament de modificare a Constitutiei asa cum a fost el propus de Coalitia pentru familie si asa cum a iesit el din Comsiia Juridica unde vedem ca a primit o rezolutie de adoptare. Sper ca fiecare dintre noi va judeca, indiferent daca suntem liberali, socialisti, conservatori, crestini democrati vom alege in consecinta de cauza si vom tine cont de ceea ce ne-au cerut romanii. Acest referendum este o dovada de democratie, de civilizatie si o dovada ca valorile crestine inca inseamna ceva in Romania de astazi.



Din partea Partidului National Liberal au luat cuvantul trei deputati, Ben-Oni Ardelean, Andrei Gheorghe si Gabriel Andronache. Primii doi au sustinut fara rezerve propunerea de modificarea a Constitutiei. Pe de alta parte, Gabriel Andronache a apreciat ca prin modificare Constitutiei in sensul propus de initiativa cetateneasca inseamna incalcarea unor drepturi.

Singurul amendament sustinut in plen a fost cel al deputatului PNL Gabriel Andronache. "Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului prin masuri economice si sociale, inclusiv prin incheierea casatoriei. Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie avand la baza egalitatea intre soti, indatorirea si dreptul la cresterea, educatia si instruirea copiilor", este amendamentul propus de catre Andronache, sprijinit de catre conducerea PNL.



Andronache a amintit ca in dezbaterile comisiei parlamentare pentru elaborarea Codului Civil in legislatura precedenta s-a convenit ca definirea casatoriei ca uniunea dintre barbat si femeie sa fie inclusa in Codul Civil, fara ca aceasta norma sa fie constitutionalizata pentru a nu afecta drepturile si libertatile unor cetateni.



"Iata ca ce am discutat atunci acum se incalca. Am deschis atunci Cutia Pandorei atata vreme cat intelegerea politica a fost ca amendamentul sa ramana doar in legislatia de nivel organic. In mod evident, prin constitutionalizare, vom incalca drepturile undamentale ale unor cetateni. Este evident ca excludeti filiatia din Constitutie, este evident ca mama care isi creste copilul nu va mai fi protejata de o norma constitutionala. Textul asa cum este propus este o greseala", a spus Andronache, potrivit news.ro.



El a amintit ca textul Cartei Drepturilor Omului face o distinctie intre dreptul la casatorie si dreptul la intemeierea unei familii. "A include notiunea de familie in notiunea de casatorie este o greseala (...) Va amintesc ca denumirea articolului 48 din Constitutie este Familia, nu Casatoria", a argumentat liberalul.



Andronache sustine ca scopul modificarii Constitutiei in ce priveste definirea familiei este restrangerea drepturilor femeii in Romania.



Amendamentul sau a fost respins cu 96 de voturi "impotriva", 18 "pentru" si 8 abtineri.



Esecul lui Andronache era previzibil in conditiile in care, la dezbaterile generale au fost chiar si liberali care si-au aratat sustinerea pentru initiativa de revizuire constitutionala. Printre ei s-a aflat si Andrei Gheorghe. "Ca unul care sustin familia crestina, mi se pare un moment de referinta pentru Romania. In ultima perioada, valorile identitare ale societatii in care traim sunt tot mai atacate peste tot pe glob. Familia a devenit o tinta. Relativizarea moralei are ca obiectiv relativizarea familiei (...) Nu se restrange absolut niciun drept. Este vorba doar de o clarificare a legislatiei si de intarire a ceea ce reprezinta familia in Romania", a spus Gheorghe.



Florin Iordache : Grupul PSD va sustine aceasta initiativa pentru ca din punctul nostru de vedere aceasta clarificare in Constitutie este binevenita.



: Grupul PSD va sustine aceasta initiativa pentru ca din punctul nostru de vedere aceasta clarificare in Constitutie este binevenita. Ionut Simionca: PMP va sustine aceasta initiativa. Eu, cu toate ca am trait in Statele Unite peste zece ani, unde oamenii vad democratia altfel, consider ca trebuie sa ne pastram valorile crestin ortodoxe. Cred ca familia este format dintr-un barbat si o femeie. Clar si raspicat! Multumesc.

Si Varujan Vosganian a anuntat ca ALDE va sustine proiectul de lege. Vosganian a spus ca faptul ca "noi omagiem spiritul duios al maternitatii si cel protector al paternitatii" nu inseamna ca se doreste ingradirea unor drepturi.



Varujan Vosganian (ALDE): As vrea sa exprim din partea grupului parlamentar alde sustinere apentru aceasta propunere de revizuire a Constitutiei. Am luat insa cuvantul pentru a adauga unele nuante la cele spuse de colegii mei. As vrea sa convingem opinia publica de faptul ca aceasta optiune a noastra nu este indreptata impotriva nimanui. Faptul ca eu cred ca intr-o familie un copil trebuie sa-i spuna unuia dintre parinte mama si celuilalt tata face parte din educatia mea. Faptul ca eu cred ca sansa de reimporspatare, de revigorare a poporului roman sta in familia care procreeaza si isi educa odraslele in spiritul valorilor nationale si al nazuintelor face parte din destinul meu de roman si, cred eu, ca face parte din trainicia noastra ca natiune. In acelasi timp, faptul ca noi omagiem spiritul duios al maternitatii si cel protector al paternitatii nu este indreptat impotriva nimanui. Noi nu incercam sa ingradim drepturile nimanui si fiecare poate sa isi duca viata asa cum doreste. Credem insa ca familia este o institutie fundamentala a poporului roman si in fundamentele poporului roman familia trebuie definita in acest fel. Acesta este mesajul nostru care este in acelasi timp un mesaj traditionalist, dar un mesaj care priveste catre viitorul acestei natiunii, dar in acelasi timp si un mesaj de toleranta.

Nici un deputat al Uniunii Salvati Romania (USR) nu a luat cuvantul in plenul Camerei Deputatilor pentru a exprima pozitia partidului fata de initiativa legislativa.



In forma actuala, Constitutia spune ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti.Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.