Coalitia pentru Familie cere Senatului sa patroneze un seminar pe tema definirii casatoriei

"In lumina evenimentelor interne din ultimii ani, este lesne de observat o adevarata efervescenta a societatii civile romanesti, manifestata in multiple forme si pe o diversitate de zone de interes, una dintre ele culminand cu initiativa cetateneasca fara precedent de strangere a 3 milioane de semnaturi pentru modificarea articolului 48 din Constitutie, menit sa ocroteasca familia si casatoria ca uniune dintre un barbat si o femeie'', se arata in scrisoarea Coalitiei pentru Familie, discutata luni in Biroul permanent al Senatului, conform Agerpres.Potrivit semnatarilor documentului, seminarul, care ar urma sa aiba loc pe 25 aprilie, va avea ca invitati "specialisti reputati in Drept constitutional, lideri politici, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si mass-media".