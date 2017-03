Victor Ponta se ofera sa salveze pasagerii aruncati din "barca" PSD, dupa ce Dragnea a cerut plecarea lui Daniel Constantin din Guvern

Dupa reuniunea conducerii ALDE de duminica, care s-a soldat cu retragerea sprijinului politic pentru Daniel Constantin, Victor Ponta a rememorat luni, intr-o postare pe Facebook , "un episod din Septembrie 2012 de la Murighiol din Delta", cand conducerea USL s-a reunit pentru a stabili candidatii la alegerile parlamentare din decembrie 2012. Tot atunci, "am adoptat toti o 'Declaratie oficiala de solidarizare cu Liviu Dragnea' - stiu ca acum suna comic dar asa a fost!", arata Ponta."Am fost atunci in 'barca USL' cinci oameni (ca in faimoasa comedie 'Operatiunea Monstru') : Crin Antonescu, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Daniel Constantin si - cu voia dvs. ultimul pe lista - 'camaradul si prietenul' Liviu Dragnea!", povesteste fostul prim ministru.Acesta arata ca, dupa 4 ani "intai a sarit in apa Crin, dupa aceea am fost eu 'impins' mai discret, apoi a urmat aruncarea brutala peste bord a lui Gabi si acum ejectarea cu tot cu bancuta a lui Daniel ! Trista poveste - important e ca in barca a ramas unul singur, cel mai rezistent dintre noi toti / cel pentru care ne asumam si proclamam toti atunci 'solidaritatea' !!!", arata Victor Ponta, referindu-se la Liviu Dragnea.Acesta lanseaza si un avertisment la adresa premierului Sorin Grindeanu: "Ieri am vazut fotografii cu Premierul Grindeanu stand in picioare in barca alaturi de 'camaradul si prietenul' Liviu / sper sa fie destept si sa isi puna urgent o vesta solida de salvare pe el - istoria se repeta pentru cei care nu invata din experientele trecutului".Ponta prevesteste in viitor "valuri mari, gauri multe si un 'Carmaci' (Liviu Dragnea, dar si o amintire a uneia dintre denumirile folosite in vremea comunismului pentru Nicolae Ceausescu, n.r.) care e mai preocupat de aruncarea celorlati peste bord decat de ajungerea in siguranta la mal!"., incheie Ponta.Intrebat cum comenteaza aceste afirmatii, Liviu Dragnea a precizat ca nu a mai discutat cu Victor Ponta in ultima vreme dar ca nu regreta faptul ca a rupt demisia acestuia in alba.Ziaristii l-au intrebat pe Dragnea cum comenteaza posibilitatea reunirii de catre Ponta, intr-un nou pol politic, a nemultumitilor din PSD si ALDE."Chiar nu stiu. Noi vorbim de lucruri care nu exista. Eu nu le vad. Tot vorbim de acesti nemultumiti, nu-i vedem. Sa-l faca, mult succes. Deocamdata in PSD nu avem problemele acestea, poate se doreste sa le avem, nu le avem", a raspuns Dragnea.