Liviu Dragnea: Ar trebui sa existe o negociere cinstita cu Iohannis pentru numirea sefului SIE. / Doresc SRI sa gaseasca puterea sa ramana in matca constitutionala

Intrebat daca are o intelegere cu presedintele Iohannis pentru numirea directorului SIE, Dragnea a raspuns ca "Cred ca corect ar fi sa existe o negociere cinstita. Eu nu vreau sa pun presiune sub nicio forma. Eu cred ca principiul echilibrului politic intre cele doua servicii a fost un principiu bun. Stiu ce a spus presedintele ca acest principiu al echilibrului nu a mai fost respectat in toate cazurile, in ultimii ani. Asta nu inseamna ca trebuie sa continuam si noi aceasta actiune gresita."Liderul PSD a adaugat ca va da curs unei invitatii din partea sefului statului pentru a se pune de acord in privinta viitorului sef al SIE: "Daca o sa ne cheme, daca o sa ma cheme, daca o sa ma invite, eu o sa am un punct de vedere foarte cinstit, foate serios, foarte ferm in lumina respectarii acestui principiu al echilibrului in ceea ce priveste SIE. Cred ca si presedintele Iohannis va avea o atitudine inteleapta ca sa nu ajungem intr-un blocaj."De asemenea, intrebat daca este posibil sa fie agreat Dacian Ciolos pentru functia de director al SIE, Liviu Dragnea a spus: "De PSD, nu. Tocmai vorbeam de un principiu al echilibrului".In ceea ce priveste SRI, liderul PSD a afitmat ca "SRI a venit cu niste comunicate hazlii, inseamna ca au simtul umorului. Eu le urez multi ani buni si eficienti de aici inainte, sa aiba cat mai multe realizari, le doresc sa gaseasca puterea institutionala suficienta sa ramana in matca constitutionala intrucat sunt puternici si sunt foarte buni profesionisrti."Presedintele Camerei Deputatilor a asigurat insa Serviciul ca va avea un sprijin serios si institutional din partea PSD si a Parlamentului:"Ochii marii si sa aiba convingerea ca din partea mea, din partea PSD, din partea Parlamentului atat timp cat noi gestionam majoritatea vor avea un sprijin serios, institutional. Pentru ca si SRI, ca si SIE, este o institutie extrem de importanta pentru siguranta noastra, si a cetateanului, si a Romaniei. Si, ei tot transmiteau prin mesajele alea hazlii tot felul de mesaje - eu dorm linistit stiind ca ei ne vegheaza."El a mai spus ca directorului SRI, Eduard Hellvig, ii doreste "mult succes si sa isi pastreze echilibrul, sa conduca acest serviciu de informatii asa cum e firescc sa fie."