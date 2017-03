Liviu Dragnea: Grindeanu va decide singur daca va discuta cu Iohannis despre absorbtia fondurilor europene. Abordarea nu a fost corecta

"La Guvern se intampla lucruri, adica membrii Guvernului si aparatul guvernamental, in fiecare zi, iau niste masuri. Vorbim de oameni profesionisti care, exact de la instalare, un grup de oameni, in frunte cu Sevil Shhaideh, au avut obiectiv major strategic sa arda foarte multe etape, sa puna lucrurile in regula pentru a recupera timpul pierdut pe fonduri europene", a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre consultarile pe care Klaus Iohannis doreste sa le aiba cu Guvernul despre absorbtia fondurilor europene.Presedintele Camerei Deputatilor considera insa ca abordarea sefului statului nu a fost "foarte corecta": "Ce ii raspund eu presedintelui Iohannis? Nu stiu daca a fost foarte corecta abordarea. A avut discutii cu premierul Grindeanul pe acest subiect si premierul va face ceea ce crede de cuviinta. Poate ca presedintele Iohannis are informatii ca lucrurile au inceput sa se miste bine si ca imediat se vor vedea aceste lucruri ca si realizate si poate zice ca ar fi bine ca inainte sa aiba o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu si sa spuna ca din acest motiv au inceput sa miste lucrurile."Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, intr-o conferinta de presa la Roma, ca se apropie perioada cand se va negocia la nivelul UE urmatorul buget, iar Romania, cu absorbtia fondurilor europene pe care o are in prezent, nu va fi "in pole position", ci va avea "carti proaste in mana". Seful statului a spus ca intentioneaza sa discute aceste chestiuni cu premierul Grindeanu."Se apropie cu pasi repezi perioada cand se negociaza urmatorul buget si, cu absorbtia pe care o avem acum, tare ma tem ca nu vom fi in pole position, cum se spune, adica vom fi cu carti proaste in mana. Am de gand sa discut aceste chestiuni cu Guvernul in saptamanile urmatoare. Nu am vrut sa ma grabesc foarte, foarte tare, fiindca la inceput Guvernul s-a ocupat de cu totul alte lucruri, va amintiti, Ordonanta 13, 14 si asa mai departe. Pe urma, au inceput usor, usor sa lucreze ceva si da, am de gand sa invit pe prim-ministrul, cu cine doreste domnia sa, la o discutie pe absorbtia fondurilor europene", a afirmat seful statului.