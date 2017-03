Liviu Dragnea: Il sprijin pe Tudorel Toader indiferent ce decizie va lua cu privire la Kovesi si Lazar. Abordarea trebuie sa fie corecta

"Eu il voi sprijini indiferent de ceea ce va transmite, doar cu o singura conditie: daca abordarea lui va fi cinstita si bine argumentata, indiferent ce propunere sau ce evaluare va prezenta publicului, pentru ca dumnealui a spus la dumneavoastra in emisiune ca va face o evaluare", a afirmat liderul PSD, intrebat ce asteapta de la ministrul Justitiei, in conditiile in care luni expira termenul pe care acesta l-a anuntat pentru evaluarea activitatii lui Augustin Lazar si a Laurei Codruta Kovesi."Din partea mea va avea sustinere si din partea PSD. Astept sa vad cu ce evaluare iese. Nici nu am vrut sa ii dau idei, cine stie, sa zica cineva ca ii sugerez", a precizat Liviu Dragnea.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, martea trecuta, ca finalul verificarilor la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si DNA se apropie si ca in termenul stabilit va comunica concluziile si argumentele care au dus la acestea. Tudorel Toader a mai spus, referitor la declaratiile presedintelui Klaus Iohannis ca este optimist in ce priveste aceste verificari, ca si el este "optimist in statul de drept".Intrebat care sunt motivele evaluarilor facute de Ministerul Justitiei, Tudorel Toader a spus ca, potrivit Constitutiei, "Ministerul Public isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 12 martie, ca va discuta cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei Curtii Constitutionale, si a dat de inteles ca nu exclude nici varianta ca "cei doi sa demisioneze pana atunci".Tudorel Toader a mai spus atunci ca va face o analiza a activitatii Ministerului Public in urmatoarele doua saptamani, urmand sa ia in acel moment o decizie finala, inclusiv privind revocarea celor doi procurori-sefi.