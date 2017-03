Liviu Dragnea: Dupa votul din ALDE, Daniel Constantin nu mai poate ramane in Guvern

El a subliniat ca Guvernul este unul politic: "Cand un partid, printr-un vot cu o majoritate zdrobitoare, a decis sa retraga sprijinul politic pentru un membru al Guvernului, in mod normal nu mai poate ramane in Guvern. Intr-un guvern politic se ajunge in urma unui vot. Votul care te trimite acolo si structurile politice care te trimit acolo sunt aceleasi care te si pot scoate de acolo."Liderul PSD a adaugat ca nu a reusit sa inteleaga ce l-a manat pe Daniel Constantin sa extinda acest conflict: "E foarte greu pentru premier sa nu tina cont de acest vot."