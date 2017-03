Tariceanu despre Daniel Constantin: A devenit un sustinator si un cantaret pe fata al sistemului si al binomului

Calin Popescu Tăriceanu a mai precizat că îi va comunica premierului această decizie luni, în cadrul unei reuniuni a coaliţiei. El a adaugat că îi va comunica primului ministru şi propunerea ALDE pentru funcţia de ministru al Mediului şi viceprim-ministru, în persoana Graţielei Gavrilescu (în prezent ministru pentru relaţia cu Parlamentul). Pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, Biroul Politic Central îl susţine pe liderul grupului senatorilor ALDE, Viorel Ilie."Avem astăzi imaginea unui stat deformat, în care deciziile importante, în loc să fie luate de reprezentanţii cetăţenilor, de instituţiile reprezentative -Parlament şi Guvern - au fost luate în trecut în cercuri restrânse de putere, care erau dominate de ceea ce se numea - sau se numeşte în mod comun - binom sau trinom. Ei bine, am constatat că în timp ce împreună cu cea mai mare parte a colegilor mei am militat pentru revenirea la normele fundamentale ale unui stat de drept autentic, colegul nostru a devenit un susţinător şi un cântăreţ pe faţă al sistemului şi al binomului. Şi aceasta este o contradicţie majoră, aş spune, între principiile fundamentale ale liberalismului şi un om care se pretinde a fi liberal. Practic, drumurile noastre s-au despărţit - dacă vreţi - politic, în acest fel şi colegii nu au acceptat ca partidul să fie reprezentat în Guvern de un ministru care are asemenea opţiuni şi care parcă se prezintă ca un fel de tehnocrat, pentru că atunci cu toţii ne punem întrebarea de ce am mai avut alegeri şi de ce am renunţat la guvernul anterior, condus de tehnocraţi şi am ajuns într-un guvern politic", sustine Calin Popescu Tăriceanu.El a adaugat că în urma unei "lungi" dezbateri în şedinţa Biroului Politic Central al formaţiunii s-a luat decizia retragerii sprijinului politic pentru Daniel Constantin din funcţia de viceprim-ministru şi ministru al Mediului, opţiunea fiind susţinută cu 86 de voturi pentru, 5 abţineri şi 12 voturi împotrivă. Tăriceanu a precizat că s-a abţinut la acest vot.De asemenea, el a adăugat că unul dintre motivele retragerii sprijinului politic a fost faptul că Daniel Constantin s-a opus majorităţii din partid: "Lucrurile au început să cunoască o degradare a relaţiilor şi raporturilor în partid (...) în momentul în care, săptămâna trecută, peste 30 de filiale au organizat delegaţii permanente în care au cerut organizarea unui congres extraordinar şi pot să vă spun că astăzi sunt nu mai puţin de 37 de filiale şi este de neconceput chiar şi pentru un copreşedinte să se opună majorităţii covârşitoare a organizaţiilor judeţene cu privire la organizarea Congresului, care este o decizie majoră, obligatorie, prevăzută prin statut."Tăriceanu a mai spus că decizia de duminică vizează strict reprezentarea politică în Guvern şi nu vizează funcţia de co-preşedinte al partidului. Întrebat ce se va întâmpla cu protocolul de consultare tripartit, în baza căruia deciziile coaliţiei trebuie luate prin votul unanim al liderilor coaliţiei, Tăriceanu a precizat că în momentul în care majoritatea membrilor Biroului Politic Central au luat o decizie, toţi membrii sunt obligaţi să respecte această decizie."Fiţi fără grijă, consultarea şi deciziile vor fi luate în comun, aşa cum au fost luate de la început, în alianţă între PSD şi ALDE. (...) Eu nu pot să îl exclud, atâta vreme cât are calitatea de co-preşedinte, dar până la urmă cred că deciziile importante pe care le avem luate, la fel, nu cred că pot să fie obstrucţionate de nimeni. Nu e firesc. Atunci, sigur, ne punem problema unei alte construcţii politice la care colegii mei din ALDE, majoritatea covârşitoare, ca să nu spun unanimitatea, nu este dispusă. Nu s-a pus niciun moment în discuţie coaliţia şi acordul de funcţionare al coaliţiei PSD-ALDE sau sprijinul pentru Guvernul Grindeanu.(...) În momentul în care majoritatea membrilor Biroului Politic Central au luat o decizie, toţi membrii sunt obligaţi să respecte această decizie. Domnul Daniel Constantin nu se reprezintă pe domnia sa, el reprezintă acolo ALDE, care a luat o decizie cu majoritate, conform statutului."