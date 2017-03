Daniel Constantin dupa ce ALDE i-a retras sprijinul politic: Decizia de astazi, nestatutara, nu are nicio legatura cu legalitatea. Mingea este in terenul lui Dragnea si Grindeanu

Daniel Constantin a adaugat ca "Nu regret nimic. S-a incercat santajarea mea cu functia de prim-ministru, am demonstrat ca tin mai mult la demnitate si onoare."Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca ALDE o va propune pe Gratiela Gavrilescu pentru functia de ministru al Mediului, in locul lui Daniel Constantin, iar Viorel Ilie, liderul de grup al senatorilor ALDE, va fi propus ministru pentru Relatia cu Parlamentul, in locul Gratielei Gavrilescu. Tariceanu a precizat ca s-a abtinut de la vot in sedinta Biroului Politic Central in care i-a fost retras sprijinul lui Daniel Constantin.Hotararea de retragere a sprijinului vine in urma disputelor care au avut loc recent intre co-presedintii partidului, Daniel Constantin si Calin Popescu Tariceanu, existand voci care au cerut retragerea sprijinului politic pentru Constantin.In momentul de fata, in ALDE exista doua tabere, fostul PLR si fostul PC, care ii sustin pe Calin Popescu Tariceanu, respectiv Daniel Constantin.