Liderii ALDE, convocati duminica in sedinta Biroului Politic Central; ar putea fi retras sprijinul politic lui Daniel Constantin

La ora 16.00 va avea loc o conferinta de presa, la sala grupului parlamentar ALDE de la Camera Deputatilor, care va succede sedintei Biroului Politic Central.Daniel Constantin a parasit, duminica trecuta, sala in care se desfasura Delegatia Permanenta a partidului care a stabilit data Congresului, acesta sustinand ca sedinta este nestatutara."In statutul ALDE se spune ca Delegatia permanenta este cea care convoaca Congresul in doua variante: la solicitarea Biroului Executiv Central, sau jumatate plus unu din delegatiile permanente teritoriale. Delegatiile permanente teritoriale nu sunt statutare. In protocolul de fuziune PC-PLR se spune foarte clar ca pana la organizarea Congresului, forurile de conducere la nivel judetean sunt Biroul Executiv si Biroul Teritorial, nicidecum Delegatia Permanenta. Aceste decizii teritoriale au fost atacate in instanta, iar miercuri daca nu ma insel o sa avem un prim termen intr-un judet. Si instanta este cea care va hotari ce se va intampla, la fel cum si in cazul eventualei convocari a Congresului de azi", a aratat Constantin.Ulterior, copresedintele ALDE a anuntat ca va ataca in instanta decizia Delegatiei Permanente, Calin Popescu Tariceanu afirmand, la randul sau, ca vicepremierul nu doreste altceva decat sa blocheze deciziile in partid."Aceasta actiune in instanta pe care vrea sa o demareze nu face decat sa demonstreze o data in plus, daca era nevoie, ca vrea sa faca in asa fel incat sa blocheze deciziile in partid. Asta este scopul. Delegatia de ieri a fost perfect valida, asa cum am mentionat si ieri, am facut convocarea Delegatiei permanente impreuna, aceasta este cea mai buna dovada ca Delegatia a fost valida din moment ce si domnul Constantin a fost de acord ca sa fie convocata. In plus de aceasta, tot Delegatia permanenta, ca for statutar, a aprobat si listele pentru nominalizarea colegilor nostri membri in Guvern. Dansul beneficiaza de atributele statutare date de Delegatia permanenta pentru a fi membru in Guvern. Cum sa o contesti? Nu vedeti ca e un nonsens?¬, a precizat Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Senatului a mai spus, intrebat daca Daniel Constantin mai are sustinere pentru functia de vicepremier din partea ALDE, ca, in momentul in care acesta va demara actiuni in instanta impotriva partidului, isi va pune intrebarea ¬in mod serios¬ daca sustinerea ¬mai are sens¬.¬In momentul in care va incepe sa demareze actiuni impotriva partidului, cum ar fi aceste actiuni in instanta care ar urma sa blocheze si functionarea partidului si tinerea Congresului, atunci sigur ca o sa imi pun problema in mod serios, ma voi sfatui cu colegii nostri in forul statutar, daca acest lucru mai are sens¬, a precizat Tariceanu.In momentul de fata, in ALDE exista doua tabere, fostul PLR si fostul PC, care ii sustin pe Calin Popescu Tariceanu, respectiv Daniel Constantin.Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat, saptamana trecuta, ca a solicitat sa i se retraga sprijinul politic lui Daniel Constantin avand in vedere atitudinea acestuia din ultima perioada, precum si faptul ca nu recunoaste ¬sub nicio forma¬ autoritatea Delegatiei Permanente, fiind mult mai bine pentru partid ca vicepremierul sa faca politica in afara formatiunii.La polul opus, vicepresedintele ALDE Mircea Banias a spus ca este un moment delicat pentru partid, dar este ¬nefiresc¬ sa se discute despre retragerea sprijinului politic pentru Daniel Constantin la doua luni de la intrarea la guvernare, in conditiile in care motivele pentru care se solicita aceasta sanctiune nu ii sunt ¬foarte clare¬.Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intervenit in scandalul din ALDE, exprimandu-si speranta ca situatia tensionata din partid se va rezolva. Liderul social-democratilor a mai spus ca asteapta de la liderii formatiunii o decizie statutara pana la finalul saptamanii, deoarece pentru social-democrati este dificil sa discute separat cu cei doi copresedinti."Am exprimat speranta ca se vor intelege. Nu imi permit eu sa le spun unuia sau altuia ce sa faca, dar i-am rugat ca pana la sfarsitul saptamanii sa incerce sa gaseasca o solutie sau o propunere intr-un for statutar al partidului, de care sa aflam si noi, pentru ca sa intelegem cam care este calea de urmat in ALDE sau ce se intentioneaza", a spus Liviu Dragnea.Intrebat daca exista cale de impacare intre Daniel Constantin si Calin Popescu Tariceanu, avand in vedere ca si ultimele intalniri, de la Parlament, cu Liviu Dragnea au avut loc separat, seful PSD a spus ca "spera", pentru ca "interesul este mult mai mare"."Nu m-am simtit foarte confortabil sa discutam separat, dar nu sunt consilier matrimonial", a adaugat presedintele PSD.¬