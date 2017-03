Basescu: E clar ca Kovesi e un politician de viitor; ar fi o varianta competitiva pentru Iohannis

Sincer, nu am vazut articolul, dar daca, deja, este trecuta in categoria politicienilor de viitor, inseamna ca cei de la 'Le Monde' au facut o analiza a aptitudinilor dansei si au inteles ca are abordari de om politic si nu de procuror. Daca vreti sa fiu foarte sincer, pentru functia pe care o indeplineste, e un semnal foarte prost (...). Cei care citesc presa, care analizeaza declaratiile dansei, care analizeaza pozitiile pe care le are - si eu le-am analizat de foarte multe ori - sunt pozitii politice. Pai, cand spune: am indisponibilizat 100 de milioane, se puteau construi cinci spitale cu 100 de milioane, e clar ca e abordare de om politic. Si se vede ca e abordare de om politic ca nu spune - spune jumatate de adevar, ca indisponibilizarea nu inseamna si recuperarea banilor. De fapt, ne serveste minciuni la fiecare evaluare pe care o arata DNA-ul. E clar ca e un politician de viitor doamna Kovesi, cu conditia sa nu se constate incalcari ale legii in activitatea dansei", a declarat Traian Basescu, vineri seara, la B1 Tv, potrivit Agerpres, intrebat despre faptul ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost mentionata intr-un articol din cotidianul "Le Monde" pe locul IV intr-un top al politicienilor europeni in ascensiune

Fiind intrebat daca, in opinia sa, Kovesi ar putea sa fie interesata de o cariera politica si chiar sa ia in calcul o candidatura la Presedintia Romaniei in 2019, presedintele PMP a spus: " Poate fi, de ce nu ?".

"Oricine se inscrie intr-o cursa are sansa lui. Imi e greu sa evaluez cum va fi in 2019 batalia pentru Presedintie. Este clar, insa, ca, in acest moment, in afara de Iohannis, nu exista niciun alt competitor (...). Uitati-va in toate partidele si spuneti-mi daca este vreun politician care sa aiba dimensiunea ce sa-i dea sanse sa castige. Nu. Deci, doamna Kovesi ar fi o varianta competitiva pentru Iohannis", a mai spus Basescu.

El a afirmat ca nu crede ca autorul articolului din "Le Monde" ar fi "cel mai bun prieten al lui Kovesi", "pentru ca s-ar putea sa-l citeasca si Iohannis".

Intrebat unde ii vede viitorul profesional lui Kovesi, daca se va ajunge la o demitere a acesteia de la sefia DNA, presedintele PMP a spus: "In procuratura. Banuiesc ca nu-si va abandona meseria pe care spune ca o iubeste foarte mult".