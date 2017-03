SURSE ALDE discuta duminica retragerea sprijinului politic pentru Daniel Constantin/ Cum se complica jocul politic si un scenariu cu Grindeanu

UPDATE: Intrebat daca este posibila retragerea sprijinului politic pentru Daniel Constantin, un lider ALDE a declarat pentru HotNews.ro: "Depinde de ce vor solicita colegii din tara. Ramasese pentru congres, dar este posibil si duminica"

Potrivit surselor HotNews.ro, daca Liviu Dragnea doreste sa forteze schimbararea premierului Sorin Grindeanu se poate folosi din plin de acest prilej. Cum o poate face? Daca nu mai nominalizeaza pe nimeni pentru functia de vicepremier si o desfiinteaza, se schimba structura politica a guvernului si trebuie sa mearga din nou in Parlament. Intr-o astfel de varianta, ramane de vazut daca cel propus pentru functia de premier va fi Sorin Grindeanu sau altcineva.Daca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu doresc sa forteze schimbarea lui Grindeanu acum, pe care liderul PSD si-a dorit-o tot timpul dupa decizia unilaterala de a revoca OUG 13, atunci vor trebui sa propuna un nou ministru al mediului care va ocupa si functia de vicepremier. In orice caz, o eventuala schimbare a lui Daniel Constantin va fi un test si pentru Sorin Grindeanu.Pe de alta parte, se anunta de pe acum o lunga batalie in instanta. Foarte probabil, Daniel Constantin va contesta in instanta aceste decizii, la fel cum a procedat dupa sedinta delegatiei permanente de la sfarsitul saptamanii trecute, care stabilit data Congreslui la care va fi ales presedintele unic al partidului. Iar ca lucrurile sa fie si mai complicate, decizia ALDE de retragere a sprijinului politic in cazul lui Constantin ar mai trebui aprobata si intr-o sedinta a colalitiei PSD- ALDE. Or, noul regulament prevede ca orice decizie trebuie luata prin semnaturile celor trei copresedinti, adica inclusiv a lui Daniel Constantin, care in mod evident nu va aproba propria retragere din guvern.