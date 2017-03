Liviu Dragnea anunta ca legea privind achizitiile strategice este "aproape finalizata": Vor fi proceduri simplificate pentru cateva domenii strategice, marea infrastructura, energie si achizitiile militare

''Suntem foarte aproape sa finalizam legea privind achizitiile strategice in care sa fie proceduri simplificate pentru cateva domenii strategice pentru Romania, marea infrastructura, energie si achizitiile militare. Vrem sa fie proceduri simplificate si sa avem garantia ca o decizie luata si o finantare identificata se finalizeaza cu investitii. Nu stam doi, trei, patru sau cinci ani in contestatii si cand vor sa se apuce de treaba constata ca datele de acum cinci ani nu mai sunt valabile si procesul se reia. E posibil ca si aceste investitii mari sa intre sub incidenta acestei legi'', a afirmat Liviu Dragnea.Dragnea a adaugat ca proiectele mari de infrastructura din judetul Tulcea, podul peste Dunare, modernizarea portului si a aeroportului, ar putea fi realizate in baza acestui viitor act normativ.Printre investitiile importante care s-ar putea realiza cu sprijinul acestei legi se afla podul peste Dunare intre judetele Tulcea si Braila, investitie anuntata de multi ani si pentru care autoritati din judetele Galati si Braila au realizat mai multe studii de fezabilitate.Liderul PSD a explicat ca pentru constructia podului peste Dunare pe Axa 2 a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) este prevazuta suma de 200 de milioane de euro, pentru amenajarea drumului expres Braila-Tulcea-Constanta, in POIM, este alocata suma de 477 de milioane de euro, iar pentru reabilitarea falezei si a Portului Tulcea, in acelasi program operational s-a prevazut suma de 24 de milioane de euro: ''Faptul ca aici s-a alocat o suma importanta ne face sa fim si mai atenti ca aceste proiecte sa se implementeze. Nu trebuie ratata o asemenea oportunitate (mecanismul financiar Investitii Teritorial Integrate, n. red.) care poate sa fie singura oportunitate. O asemenea infuzie de capital era singura posibilitate ca aceasta zona sa se dezvolte.''Printre proiectele care vor fi sustinute financiar prin ITI se mai afla modernizarea Aeroportului Delta Dunarii si decolmatarea canalelor din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.Prin ITI-Delta Dunarii, comunitatile din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, 29 de comune din judetul Tulcea, patru comune din judetul Constanta, municipiul Tulcea si cele patru orase din judetul Tulcea - Babadag, Isaccea, Macin si Sulina - beneficiaza in perioada 2014-2020 de peste un miliard de euro. Aceasta abordare multifond pentru o singura zona este noua si pentru Uniunea Europeana, ea fiind introdusa si in alte zone din Uniune. In functie de eficienta acestui mecanism, autoritatile vor decide daca vor replica experienta din judetul Tulcea in alte zone din Romania in urmatoarele perioade de programare.