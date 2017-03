Dacian Ciolos: Decizia mea este sa nu fac pasul spre USR. Am luat hotararea acum o saptamana, cand Nicusor Dan mi-a spus opinia sa clara

Mesajul integral postat de Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook

"Vreau sa confirm ca decizia mea este sa nu fac pasul spre Uniunea Salvati Romania. De altfel, este o concluzie la care am ajuns inca inainte de a aparea toate speculatiile, inainte de infiintarea acelei comisii de negociere in USR, de pozitiile si de reactiile din ultimele zile. Este o decizie pe care am luat-o dupa primele discutii avute cu Nicusor Dan, pe care i-am si comunicat-o acum mai bine de o saptamana, cand mi-a prezentat opinia sa clara in calitate de presedinte al partidului", a scris Ciolos, joi seara, pe Facebook.Amintim ca presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca l-a invitat pe Dacian Ciolos la un dialog pe tema intrarii sale in USR martea trecuta, prin SMS, dar ca personal face parte din acea grupare minoritara din partid care nu considera oportuna venirea sa in acest moment. Interviul integral aici "Dragi prieteni,mai ales, dragi prieteni membri USR,Vreau sa confirm ca decizia mea este sa nu fac pasul spre Uniunea Salvati Romania.De altfel, este o concluzie la care am ajuns inca inainte de a aparea toate speculatiile, inainte de infiintarea acelei comisii de negociere in USR, de pozitiile si de reactiile din ultimele zile.Este o decizie pe care am luat-o dupa primele discutii avute cu Nicusor Dan, pe care i-am si comunicat-o acum mai bine de o saptamana, cand mi-a prezentat opinia sa clara in calitate de presedinte al partidului.Pentru ca nu am explicat aceste lucruri public pana acum, as mai preciza urmatoarele:- Am alaturi de mine colaboratori din echipa guvernamentala de anul trecut, oameni langa care am construit politici de care Romania are si va avea nevoie, oameni care, am toata increderea, mai pot face inca multe lucruri bune pentru tara. Nu s-a pus niciodata problema ca eu sa negociez pentru mine o pozitie sau alta in USR, asa cum reiese din unele pozitii publice. Discutiile s-au purtat in jurul unui posibil proiect comun intre aceasta echipa si USR.- Discutiile cu presedintele USR le-am purtat intotdeauna cu deschidere, cu bunacredinta, concentrandu-ma pe ceea ce putem construi impreuna. Nu voi fi eu vreodata cel care sa vrea sa dea pe cineva la o parte, sa vrea sa vina la o masa deja asezata sau sa culeaga roadele muncii altora.- Nu ma consider in masura sa judec resorturile deciziilor luate in USR. Respect propunerea celor care isi doresc sa vin in USR si le multumesc pentru aceasta. Consider insa ca dezbaterea nu ar trebui sa fie despre o persoana, oricare ar fi ea, ci despre masura in care USR doreste sa se deschida celor care vor sa contribuie la acest proiect politic. E o decizie pe care trebuie sa o ia USR.Pentru mine este limpede ca intrarea mea in partid in acest moment ar duce la dezbinare, un lucru pe care nu-l doresc. Am convingerea ca, in masura in care actiunile noastre au la baza aceleasi valori morale si dorinta de a pune umarul la transformarea Romaniei in mai bine, este foarte probabil ca drumurile noastre sa se reintalneasca."