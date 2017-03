​SINTEZA Totul despre valul de proiecte din Parlament care modifica legile din justitie - de la gratierea faptelor de coruptie la proiectul lui Tariceanu privind numirile procurorilor-sefi/ Bombele cu ceas din sertarul comisiei juridice

Gratierea faptelor de coruptie



Superimunitate pentru judecatorii Curtii Constitutionale



Tariceanu propune ca presedintele si ministrul Justitiei sa fie exclusi din procedurile de numire a sefilor DNA si DIICOT si a conducerii Inaltei Curti



Relaxarea conditiilor de eliberare conditionata - proiect UDMR



Un alt proiect UDMR - procurorii si judecatorii vor putea fi acuzati de abuz in serviciu



Proiectul lui Ghise: "omisiunea" de a denunta o fapta in maxim 30 de zile se pedepseste cu pana la 6 ani de inchisoare



Proiecte aflate la sertar la Comisia Juridica, de peste doi ani



Proiectul dedepus de guvern, redactat pe vremea cand ministru al Justitiei era Florin Iordache, se afla in dezbatere la comisia juridica din Senat, prima camera sesizata. Atentia se indreapta pe amendamentele depuse de senatori, unul dintre acestea fiind cel al senatorului PSD Serban Nicolae prin care se gratiaza faptele de coruptie. Dezbaterea proiectului a fost amanata in mai multe randuri, iar marti ministrului Justitiei Tudorel Toader, prezent la sedinta comisiei, a cerut o noua amanare, pana pe 11 aprilie, pentru ca guvernul sa vina si cu alte propuneri de masuri complementare.Pe de alta parte, amendamentul lui Nicolae nu este singurul controversat. La randul lor, senatorii Csaszar Karoly Zsolt si Tanczos Barna propun ca si pedepsele pentru. Senatorul UDMR a fost pus sub urmarire penala de DNA, in 2014, pentru fals intelectual.De asemenea, Nicolae a propus ca gratierea in intregime sa se faca pentru pedepse de pana la 3 ani - fata de 5 ani cat a prevazut Guvernul -, dar si gratierea partiala a pedepselor de pana la 10 ani inclusiv, in functie de cat s-a executat din pedeapsa si cat a ramas de executat. Aceste modificari ar putea crea premisele pentru o eventuala, insa acest lucru depinde de forma finala in care legea va fi adoptata, ce alte modificari se vor vota precum si de decizia unei instante.Deputatul Adnagi Slavoliub, reprezentant al minoritatilor, a depus la finalul lunii februarie o propunere legislativa de modificare a Legii nr. 47/2002 de organizare si functionare a Curtii Constitutionale care prevede ca judecatorii CCR, nici arestati preventiv si nici trimisi in judecata fara incuviintarea a doua treimi dintre acestia, si a cerut dezbaterea acestuia in procedura de urgenta.Mai mult, proiectul prevede si ca "dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care au fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen."Functionarii publici trimisi in judecata sa nu mai fie suspendati din functieSenatorul PNL Raducu Filipescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, a depus un proiect legislativ care abroga un articol din Statutul functionarilor publici astfel incat acestia sa nu mai fiein momentul in care suntpentru diferite infractiuni, intre care si cele de coruptie. Proiectul este semnat si de senatorul PSD Eugen Teodorovici si senatorul UDMR Cseke Attila-Zoltan, iar liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca PSD va sustine acest proiect. Liderul PNL a sustinut pe de alta parte ca proiectul nu are girul partidului.Comisia juridica din Senat a votat pe 14 martie sa amane timp de doua saptamani dezbaterea proiectului de lege al lui Calin Popescu-Tariceanu care exclude presedintele si ministrul de Justitie din procedurile de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a procurorilor-sefi. Proiectul lui Tariceanu a fost deja adoptat, tacit, de Camera Deputatilor, iar Senatul este camera decizionala.Opt parlamentari UDMR au depus in data 8 martie, la Senat, un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, prin care propun, altfel spus cei condamnati pot iesi mai repede din inchisori prin micsorarea fractiilor de pedeapsa. De pilda, in cazul condamnatilor care au implinit varsta de 60 de ani (cazurile Voiculescu – 70 de ani, Vantu - 61 de ani), se va putea dispune liberarea conditionata dupa efecturarea unei treimi din pedeapsa, fata de jumatate cum este in prezent.O alta modificare substantiala se refera la judecarea cererii de liberare conditionata. In prezent, pentru ca un detinut sa poate fi liberat conditionat, cererea trebuie aprobata de o instanta, care nu are un termen de judecata. Potrivit noilor reguli, decizia este luata de la instanta si mutata la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, in termen de trei zile de la formularea cererii de catre detinut.Parlamentarii UDMR au depus la Senat, pe 8 februarie, un proiect de lege de modificare a Codului de Procedura Penala care prevede, printre altele, cacare "cu rea-credinta sau grava neglijenta a comis una din actiunile care au condus la situatia generatoare de daune".Initiativa este semnata doar de parlamentari UDMR, iar Senatul este prima camera sesizata.Proiectul de lege initiat in aprilie 2016 de fostul senator ALDE Ioan Ghise care prevede modificarea Codului penal astfel incat cei care nu denunta, in termen de 30 de zile, savarsirea unei infractiuni, sa primeasca o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 6 ani, a fostla inceputul lunii februarie si a ajuns in dezbaterea Camerei Deputatilor, camera decizionala.La comisia juridica de la Camera Deputatilor se afla mai multe proiecte de lege controversate de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala, puse "la sertar" dupa ce in iunie 2015 s-a incercat introducerea lor in bloc - in numar de 22 de proiecte - pe ordinea de zi, ceea ce a dus la inflamarea opiniei publice. La sedinta respectiva a participat si sefa ICCJ de atunci, Livia Stanciu, care a criticat demersul, si desi s-a dat un termen de o saptamana pentru puncte de vedere pe acele proiecte, ele nu au mai fost dezbatute de atunci.Pe larg despre noua incercare de martea neagra din iunie 2015, aici si aici Multe dintre aceste proiecte sunt insa in procedura legislativa si pot fi "reinviate".Mentionam cateva:* Controversatul proiect initiat in mai 2015 de mai multi deputati cu probleme penale si care lasa procurorii fara o serie de instrumente de ancheta, ingreuneaza obtinerea denunturilor, face mai dificila arestarea si retinerea, reduce teremenele de prescriptie si introduce o noua infractiune: abuzul de putere al organelor judiciare. Proiectul a fost respins de Senat in septembrie 2015 dar asteapta in sertarul comisiei juridice un raport *Dezincriminarea conflictului de interese, de care ar putea beneficia Victor Ponta. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 301 si art. 308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal a fost adoptat tacit de Senat in 30 martie 2015. In prezent se afla in Camera Deputatilor, care este forul decizional. Textul se refera la eliminarea aplicarii acestei infractiuni in cazul deciziei care vizeaza ocuparea unei functii de catre o persoana. Citeste aici despre proiect.