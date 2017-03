​​VIDEO Interviul integral cu Nicusor Dan: Eu nu cred in acest concept de unificarea dreptei/ L-am invitat pe Ciolos la dialog martea trecuta prin sms/  Sunt in acea minoritate care nu considera oportuna venirea sa in acest moment

In primul rand buna ziua, multumesc pentru invitatie. Au fost… nu vreau sa povestesc ceva ce am stabilit de la inceput ca este confidential. Pe de alta parte nu am nimic de ascuns, deci daca dl Ciolos vrea sa spuna orice despre ce s-a intamplat are consimtamantul meu. Ce spuneti dvs. nu este adevarat. Dvs.reproduceti ceea ce a spus dl Mituta, ceea ce e o interpretare deformata a adevarului.Repet, nu o sa spun lucruri care au fost stabilite confindentiale. Ce pot sa spun este ca au avut loc discutii cu Dacian Ciolos si cred ca cel mai mult conteaza ca este o majoritate in USR care doreste ca Dacian Ciolos ….in primul rand, nimeni nu ii poate interzice sa vina in USR. Invitatia a fost facuta inainte de campania electorala, la jumatatea lui ianuarie a fost reiterata, deci orice persoana care indeplineste criteriile de admitere stabilite de USR are dreptul sa intre in partid. In cadrul acestor discutii, opinia majoritara in USR este ca ar fi benefic ca Dacian Ciolos sa intre in USR acum, exista o minoritate care nu crede ca e benefica intrarea in momentul asta. Eu sunt in aceasta minoritate.In momentul asta.Ca sa fiu echilibrat, o sa va dau argumentele pro si argumentele contra.Nu vreau ca colegii mei din USR sa se simta tradati de mine ca presedinte.Ei stiu asta, bineinteles.Bineinteles. Ati preluat postarea de pe facebook in care am argumentat, ceea ce o sa fac si acum. Argumentele pro sunt ca Dacian Ciolos aduce un plus de credibilitate, de notorietate si un transfer de incredere de la el catre USR, ca aduce un plus de profesionalism si de leadership in USR. Argumentele minoritare sunt ca fiind o personalitate cu o notorietate puternica, peste ce a USR-ului in momentul de fata, USR-ul ar deveni in opinia publica un partid-remorca - partidul lui Ciolos - si prin asta multe dintre atributele pe care incearca sa le consolideze vor disparea. De exemplu, distanta de PNL. Cand e de notorietate ca dl Ciolos s-a dus la PNL inainte sa se duca la USR.Sincer, as fi preferat ca domnia sa vina la USR.M-as fi asteptat sa vina la USR. Dar, la fel, si aici mai este o diferenta pe care inca nu am explorat-o in discutiile pe care le-am avut. Am spus - majoritatea din USR doreste ca Dacian Ciolos sa vina in USR, in schimb majoritatea din USR doreste ca USR sa ramana in linia in care a plecat. De exemplu nu vrea ca primari sa se mute de la alte partide la USR. Ce am vazut in declaratiile publice ale dlui Ciolos: am vazut ca domnia sa nu se refera la valorile unui partid, la valorile USR de exemplu, se refera la conceptul mai larg de unificare a dreptei mai degraba, mai mult la scopul de a bate PSD-ul in 2019 si 2020.E legitima, in orice caz. E legitima, numai ca nu stiu cat este de compatibila cu aceasta majoritate din USR care doreste ca partidul sa se consolideze pe linia pe care a plecat.Nu, asta este majoritatea opiniei in USR.Nu, nu am nici cea mai mica…sunt total relaxat, nu am considerat niciodata ca USR-ul ar fi partidul creat in jurul meu, dimpotriva, am considerat ca este primul partid construit de jos in sus, in care au intrat oameni foarte diversi cu competente foarte diverse si am militat tot timpul ca cat mai multi oameni sa vorbeasca in numele USR.Cu mentiunea ca s-a transmis in mod incorect in presa ca a fost vreodata o decizie de respingere. Nu a existat o astfel de decizie de respingere.Ne intoarcem la intrebarea de acum 5 minute. V-am spus - nu pot sa dezvalui ce s-a intamplat in discutiile confidentiale insa niciodata nu am transmis ca nu este dorit in partid.Repet, daca domnia sa doreste sa spuna orice s-a discutat are libertate, numai ca eu fara consimtamantul domniei sale nu pot sa spun nimic.Pentru ca multa vreme opinia pbulica s-a … in opinia publica pentru mult timp s-au desprins cumva cu valoare de adevar doua idei. Ca Dacian Ciolos vrea sa vina in USR si Nicusor Dan nu vrea sa il lase pentru ca ii e frica sa nu isi piarda scaunul.Si atunci m-am simtit obligat sa exprima doua lucruri. Unu: ca nu e vorba de o lupta de putere intre cele doua - majoritate si minoritate in USR, ca e vorba de o dezbatere de idei - e bine sau nu e bine. Si doi: sa vedem, sa exprimam transparent in opinia publica care sunt argumentele majoritatii si minoritatii pe aceasta chestiune.Repet, a fost o invitatie inca dinainte de campanie, am spus ca dl Ciolos si oameni ca Vlad Voiculescu sunt bineveniti in USR. Va aduc aminte ca a fost o vizita a dlui Ciolos la sediul din parlament al USR-ului la jumatatea lunii ianuarie, am reiterat chestiunea asta, si acum in cursul acestor discutii in urma unei consfatuiri interne cu liderii filialelor judetene si sectoarelor din Bucuresti s-a constituit o echipa care sa discute cu domnia sa, inviatia la acest dialog i-a fost transmisa dlui Ciolos martea trecuta.L-am sunat, nu mi-a raspuns, m-a sunat inapoi, nu i-am raspuns, si i-am dat un sms.Prin sms, da. Si domnia sa mai tarziu m-a sunat si mi-a spus ca a primit si ca o sa imi dea un raspuns.Cred ca ar fi ideal ca fiecare, ca mesajul pe care oamenii din interiorul USR sa il transmita public sa fie unitar, in care fiecare dintre ei sa exprima pozitiile celor doua parti, cumva dezbaterea noastra interna prin cativa oameni s-a dus in spatiul public, asta nu este in opinia mea ca imgine pentru USR nu este benefic. Dar evident ca fiecare dintre noi are dreptul sa isi sustina opinia.Repet, persoana mea nu conteaza in aceasta ecuatie. Ce pot sa constat este ca exista in opinia publica o mitologie a salvatorului, si chestiuni care sunt de notorietate, respectiv negocierea cu PNL - daca eu o indraznesc sa spun asta chiar pe pagina mea de Facebook lumea ma acuza pe mine de minciuna. Dar un plan nu, nu vad.Este o dezbatere foarte cum sa spun, in momentul in care cineva care are o crediblitate peste crediblitatea USR doreste sa intre in USR evident ca este un subiect important in partid. Si evident ca asta genereaza opinii pro si opinii contra, in care oamenii se gandesc si la imediat si la viitor.Da, partidul asta fara lideri a convins in cateva luni 600 de mii de oameni sa-i voteze iar acum scorul i-a crescut foarte mult. Intr-un sondaj pe care l-am vazut suntem la 14, 8.Nu pot sa va spun, dar am incredere in cifre.E o decizie pe care domnia sa trebuie sa o ia. Repet, are de cantarit doua lucruri. Pe de-o parte, majoritatea din USR care il doreste. Pe de alta parte, majoritatea din USR care doreste ca USR sa-si pastreze individualitatea, sa nu se integreze intr-un mare partid al dreptei.Este o majoritate care-l doreste cu conditia domnia sa sa se inscrie in aceasta traiectorie. Asta este opinia majoritara in USR.In ceea ce priveste intrarea oricari persoane in USR, decizia apartine biroului local al filialei si exista un criteriu de admitere.Daca domnul Ciolos vrea sa vina, nimeni nu poate sa-l opreasca. Nimeni nu poate sa ia o decizie contrara. Pe chestiunea organului de decizie, conform statutului, intre congrese, partidul este condus de Biroul National. Pentru ca suntem un partid construit pe repede inainte, n-am mai avut timp sa facem un Congres dupa ce am facut extinderea de la Bucuresti la nivel national. Biroul National a ramas stabilit la congresul din septembrie cu oameni din Bucuresti. Si atunci, e foarte rezonabil ca acest Birou National nu poate sa vorbeasca in numele partidului. Si atunci la decizii importante sunt invitati sa participe presedintii filialelor judetene si cei ai sectoarelor mun Bucuresti. In felul acesta decizia este mult mai legitima. La congresul din 12 – 14 mai de la Cluj Napoca o sa facem niste modificari la statut. Varianta care pare agreata de toata lumea la momentul asta este sa ramana un Birou National de marimea celui de acum, 11 persoane sau in jur de, si sa mai existe un organism intermediar, Comitet Executiv, in care sa fie si Birou National si reprezentantii filialelor judetene si acela va fi organismul care va lua deciziile importante in USR.Cred ca termenul potrivit nu este unificarea dreptei ci unificarea anti-PSD cumva.Pentru ca noi am agreat de la inceput in USR ca in USR vor exista si progresisti si conservatori, si oameni de dreapta, si oameni de stanga, pe un proiect comun care vizeaza onestitate, transparenta, demnitatea functiei publice si tot fundamentul statului de drept si e cumva nedrept fata de colegii nostri care sunt de stanga sa-i includem in acest concept de unificare a dreptei. Noi in momentul de fata avem relatii parlamentare corecte cu PNL, va aduc aminte ca am semnat impreuna o motiune de cenzura. Lucram pe proiect, pe de alta parte sunt judete domniate de PNL in care colegii nostri considera PNL-ul inamicul, pentru ca vad ca acolo administratia condudsa de PNL nu este ce ar vrea ei sa fie. Deci este o relatie complicata, in care noi consideram ca ne respectam toate angajamentele facute catre publicul nostru.In acest moment, merge fiecare pe drumul lui si cand sunt subiecte de interes in care opiniile converg evident ca vom discuta cu ei.In acest moment este foarte devreme pentru USR, un partid de cateva luni sa vorbeasca de aliante si fuziuni, pentru ca el nu si-a construit inca propria identitate.Eu nu cred in acest concept de unificarea dreptei. Pentru ca dreapta este extrem de diversa. Va aduc aminte de momentul alegerilor locale din Bucuresti, jumatate din oamenii de pe pagina mea de Facebook doreau sa fac intelegerea cu PNL-ul si cu Catalin Predoiu, jumatate spuneau ca nu vor sa mai auda de mine daca fac intelegerea. Mai am exemplu care in teorie era exceptional: un partid de 20% - PNL – fuziona cu un partid de 20% - PDL – rezulta un partid de 40% plus, care spulbera PSD-ul la alegerile locale. Ce s-a intamplat? Aceste 20% plus 20% au dat 20 si ceva la suta si partidul asta rezultat din fuziune nu-si gaseste identitatea nici azi. Deci eu cred ca publicul de dreapta sau anti-PSD este foarte divers si ca USR-ul raspunde asteptarilor unei parti insemnate din acest public.Eu nu cred asta. In 96 a fost o dreapta foarte faramitata care a castigat, in 2004 a fost o dreapta faramitata care a castigat.Sunteti de acord cu mine ca o fuziune fie in 96, fie 2004 ar fi fost catastrofala?E si aceasta o acuza in spatiul public, ca USR joaca cumva in lumea lui si ca nu vrea sa auda de interesul national. In 2016, a fost o dezbatere interna la noi in care multa lume a spus ca pentru a ne maximiza sansele trebuie sa ne pastram linia si sa dam in toata lumea, sa spunem ca suntem singurul partid nou.In ce moment?In campania de la parlamentare. Dar am spus si ca alternativa la PSD este Dacian Ciolos sprijinit de PNL-USR, care nu fac o alianta, dar care in situatia care intrunesc o majoritate vor negocia foarte bine un program de guvernare in care USR va avea un cuvant de spus.Asta am spus nu numai in campanie, asta am spus si la jumatatea lunii ianuarie: veniti in USR. Domnul Ciolos a spus mai intai ca isi face un ONG, dupa care s-a dus sa negocieze cu PNL-ul, dupa a care a venit sa negocieze cu noi.Niciodata domnia sa nu a spus: valorile mele sunt valorile USR-ului.Suntem un partid care pe anumite chestiuni oamenii au opinii diverse, dar ca proiect pentru Romania si ca raspuns la problemele urgente pe care Romania le are, si care sunt cheltuirea aberanta a banului public, o administratie care sa functioneze, onestitate in spatiul public, toata lumea este...Ce se va intampla cand USR-ul va fi un partid mai mare si cand toate aceste diferente ideologice vor fi mai pregnante o sa vedem. Pentru moment, Romania are niste urgente si consideram ca USR-ul raspunde acestor urgente.Eu sper ca pana sa avem alegeri la Craiova, Targu Jiu poate si Baia Mare sa revenim la alegeri in doua tururi. Asta ar fi ideal.Nu am pus inca in discutie cu colegii mei chestiunea asta. Daca vreti opinia mea personala este ca va trebui sa mergem cu candidatul nostru, fara un candidat comun al dreptei.Pentru a ne pastra fata de publicul nostru fidel distanta fata de un partid care nu seamana cu noi.Dupa cunostintele mele nu a fost judecata inca, dar asa cum am spus imediat dupa ce sesizarea a fost facuta, nu este un capat de tara aceasta sesizare. Ca in orice partid, sunt foarte multe sesizari pe care oamenii si le fac unii altora. Deci nu e ceva important.Asta sunt chestiuni personale, important este ca in USR oamenii comunica si actioneaza spre binele partidului.Evident ca n-o sa fac asta, poate ca n-ar fi trebuit sa raspund la intrebarea de la Adevarul pe chestiunea asta, dar sunt chestiuni interne in USR pe care eu n-o sa le scot afara.E dreptul domniei sale si cu cat competitia va fi mai mare cu atat va fi mai interesant.In momentul asta, e un calendar, exista niste juristi care lucreaza la statut, exista un calendar de elaborare a statutului. O sa fie pe 22 aprilie o intalnire a presedintilor filialelor judetene cu Biroul National, cu presedintii filialelor de sector, sa vedem forma de statut, adica nu poti sa dezbati un statut pe articole la congres. Incercam sa punem Congresul in fara a doua trei decizii strategice, de exemplu daca parlamentarii sa fie in Comitetul Executiv sau nu. Pe scurt, o forma cat de cat agreata de statut va fi pe 22 aprilie si din ce am vazut pana acum nu a propus nimeni crearea unor functii speciale.Nimeni n-a propus pana in momentul asta.V-am raspuns la...Ati uitat sa puneti in intrebare si in acest moment.Ca sa va dau raspunsul, mai am nevoie de ce-si doreste domnul Ciolos, ceea ce nu ne-a comunicat in fata acestei echipe de discutii si cred ca vi l-am dat. Exista o majoritate care-l doreste si exista o minoritate in care ma gasesc...V-am raspuns: exista o majoriate care doreste si o minoritate din care fac parte care nu considera benefic in momentul asta.Sunt in acea minoritate care nu considera oportuna venirea sa in acest moment.