Dragnea il acuza pe Liiceanu de afirmatii false la adresa sa la dezbaterea din PE: Nu am facut nici macar o sugestie din care sa reiasa ca doamna procuror sef ar trebui demisa de la DNA

Catre Comisia de Libertati civile, justitie si afaceri interneIn atentia domnului Presedinte Claude MoraesStimate domnule Presedinte,Va scriu in legatura cu dezbaterea pe care ati gazduit-o recent, in data de 22 martie 2017, in cadrul Comisiei de Libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European, cu privire la democratia si sistemul de justitie din Romania.Ma vad nevoit sa va adresez aceasta scrisoare intrucat unul dintre invitatii la dezbatere, domnul Gabriel Liiceanu, a facut in discursul sau urmatoarea afirmatie la adresa mea:"Iata declaratia explicita a sefului PSD, rostita la un post de televiziune saptamana trecuta: < >".Va supun atentiei faptul ca aceasta afirmatie a domnului Gabriel Liiceanu este falsa in totalitate si nu reflecta in niciun fel realitatea din Romania. Nu am rostit niciodata aceasta declaratie si nici nu am facut vreo alta afirmatie in sensul sugerat de domnul Liiceanu.Dimpotriva, in toate declaratiile publice pe care le-am avut pe acest subiect nu am facut nici macar o sugestie din care sa reiasa ca doamna procuror sef ar trebui demisa de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Mai mult decat atat, am reamintit mereu presei si opiniei publice din Romania ceea ce am spus si in timpul recentei campanii electorale din Romania, respectiv ca "noi, ca partid, nu am avut de gand si nu avem de gand sa cerem revocarea celor trei procurori sefi din Romania: procurorul general, procurorul sef DIICOT, procurorul sef DNA" (declaratie pe care am reluat-o recent in data de 28 februarie).De asemenea, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale care a subliniat ca ancheta DNA la nivelul Guvernului a fost nelegala si neconstitutionala, am fost deseori intrebat de jurnalisti daca acest fapt nu ar constitui un motiv temeinic pentru demiterea conducerii DNA. De fiecare data cand mi s-au adresat astfel de intrebari m-am abtinut sa ma pronunt, pentru a nu influenta in niciun fel analiza pe care Ministrul Justitiei o desfasoara in prezent in legatura cu acest subiect.Din punctul meu de vedere, faptul ca unul dintre invitatii romani care au luat cuvantul la dezbaterea Comisiei LIBE si-a permis sa mistifice in mod deliberat realitatea din Romania, cu scopul vadit de a-i dezinforma pe membrii Comisiei, demonstreaza cat de subiective si patimase sunt pozitiile celor care au criticat Guvernul Romaniei pentru faptul ca a emis anumite acte normative ce aveau drept scop transpunerea in legislatia penala a unor modificari enuntate in deciziile definitive si obligatorii ale Curtii Constitutionale.Prin urmare, va rog sa luati la cunostinta si sa comunicati celorlalti membri ai comisiei falsitatea afirmatiei de mai sus a domnului Gabriel Liiceanu la adresa mea.De asemenea, va rog sa luati act de faptul ca Partidul Social Democrat nu si-a propus si nu isi propune sa faca demersuri in sensul demiterii persoanelor care conduc institutiile din domeniul Justitiei. In acelasi timp, PSD sustine necesitatea unei reforme a legislatiei din domeniul justitiei, in sensul observatiilor stipulate deja in deciziile Curtii Constitutionale, atat in ceea ce priveste consolidarea independentei Justitiei si separatia puterilor in stat, dar si in sensul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.Cu deosebita stima,Liviu DragneaPresedintele Partidului Social Democrat