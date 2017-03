Dragnea spune ca PSD nu sustine initiativa lui Nicolicea de modificare a Legii Referendumului, in sensul restrangerii drepturilor presedintelui

"Orice parlamentar are dreptul, probabil impins de cetatenii din circumscriptia care l-a votat si dupa largi dezbateri, sa vina cu orice propunere, insa am discutat in grupurile parlamentare ca orice propunere legislativa care nu este discutata inainte in grupuri, care nu are sprijinul partidului, este o initiativa care ramane doar initiativa", a declarat Liviu Dragnea, intrebat despre initiativa legislativa a lui Nicolicea.Dragnea spune insa ca dezbaterea ar trebui sa aiba loc asupra dreptului Parlamentului de a convoca si el referendumuri."Eu cred ca - si asta trebuie lansat in dezbatere - si Parlamentul trebuie sa aiba dreptul de a convoca referendum. Un primar are acest drept, Consiliul Judetean are acest drept, presedintele Romaniei, firesc, are acest drept", a adaugat Dragnea, subliniind ca in acest moment Parlamentul poate convoca doar referendum pentru suspendarea presedintelui."Asta ar trebui supus dezbaterii, nu limitarea atributiilor presedintelui", a mai spus el.