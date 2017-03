Gerea: Actiunile lui Daniel Constantin seamana cu cele ale domnului care s-a pozat in chiloti in fata Parlamentului. Si-a cam inchis usile in ALDE

"Nu cred ca face de ras ALDE" a mai spus Gerea, despre fostul copresedinte ALDE Botosani.Gerea spune ca nu intelege de ce Daniel Constantin doreste sa conteste in instanta deciziile Delegatiei Permanente a ALDE, dar si de ce alti fosti membri PC contesta decizii in filiale, dand ca exemplu cazul din Arges."Nu recunoaste un for la intrunirea caruia a participat prin propria semnatura. Eu cred ca Daniel Constantin si-a cam inchis toate usile in ALDE", a spus fostul ministru."Convocarea si hotararea Delegatiei a fost semnata inclusiv de colegii proveniti din PC, adica domnul Constantin isi contesta proprii colegi, cu alte cuvinte. Exact cum nu pot sa comentez despre acest domn, care a stat in chiloti in fata Parlamentului, as putea, la o anumita scara, sa consider ca si aceste actiuni ale lui Daniel Constantin oarecum seamana", a spus Gerea.Poza era una mai veche, insa Zmau a reluat-o, ca un atac la Daniel Constantin, si apoi a sters-o, in urma comentariilor aparute in presa locala.Copresedintele ALDE Daniel Constantin a declarat marti, la Parlament, ca nu este "santajabil", motiv pentru care colegii sai au depus la Comisia de etica si arbitraj a partidului o contestatie cu privire la lucrarile si deciziile Delegatiei Permanente, iar in zilele urmatoare va fi depusa si contestatia si in instanta.