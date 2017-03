Nicolicea propune limitarea drepturilor presedintelui Romaniei privind organizarea unui referendum pe probleme de interes national

Potrivit proiectului de lege, referendumul organizat pentru probleme de interes national va avea caracter consultativ si va fi organizat la cererea presedintelui. In actuala forma, referendumul national privind revizuirea Constitutiei, demiterea Presedintelui Romaniei sau cel pe probleme de interes national nu au un caracter specificat de textul legii.Proiectul de lege prevede ca nu se poate organiza un referendum daca textul propus pentru a fi suspus consultarii “tine de competenta exclusiva a Parlamentului” (chestiuni care tin de adoptarea unor legi) sau daca contravine dreptului international sau principiilor statutare ale Consiliului Europei (democratia, drepturile omului si preemineta dreptului – statul de drept.)”.Initiativa legislativa adauga la textul art. 8 al actualei legislatii privind demiterea Presedintelui faptul ca “rezultatul acestuia este obligatoriu”."Referendum pentru demiterea Presedintelui Romaniei este obligatoriu si se stabileste prin hotarare a Parlamentului, in conditiile prevazute de art. 95 din Constitutie iar rezultatul acestuia este obligatoriu", se arata in proiectul de lege.Intrebat in timpul dezbaterii de ce se doreste introducerea unor prevederi precum "rezultatul referendumului este obligatoriu" sau cea in care specifica in clar caracterul consultativ al referendumului organizat la cererea presedintelui pe probleme de interes national, Eugen Nicolicea a explicat ca o recomandare a Comsiei de la Venitia invita la introducerea in legislatie a efectelor produse de anumite prevederi, pentru claritate.Proiectul de lege privind modificarea legii referendumului a fost prezentat miercuri de presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, in cadrul unui dezbateri organizate de social-democrat inainte ca proiectul de lege sa fie inregistrat la Senat. Nu este clar cand va depune Nicolicea proiectul de lege in Parlament.Dezbaterea privind modificarea legii refendumului vine in contextul in care atat presedintele Klaus Iohannis, cat si PSD, si-au anuntat intentia de a organiza sau de a sustine organizarea unor consultari publice, respectiv un referendum pe tema coruptiei, la propunerea presedintelui, si un altul pe subiectul modificarii Constitutiei, pentru redefinirea familiei, sustinut de social-democrati.Chiar daca presedintele a anunta ca o va lasa "mai incet", deoarece societatea s-a exprimat prin protestele care au aratat care este atitudinea romanilor fata de lupta anti-coruptie, amintim faptul ca surse oficiale de la Cotroceni au declarat pentru HotNews ca presedintele Klaus Iohannis nu a renuntat la referendum, dar il va folosi ca polita de asigurare pentru salvarea justitiei daca PSD va incerca din nou sa o atace.

Reamintim ca, in urma cu o luna, mai multi senatori PSD au depus vineri un proiect de lege de modificare a Legii referendumului 3/2000, textul proiectului fiind identic cu alte doua proiecte depuse de PSD in noiembrie anul trecut dar care au fost clasate, intrucat nu au ajuns sa fie dezbatute si introduse pe ordinea de zi. Proiectul este motivat prin faptul ca este nevoie de "asigurarea unei proceduri clare aplicabile tuturor initiativelor de revizuire a Constitutiei", avandu-se in vedere in special initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei care se afla in procedura legislativa. Mai multe detalii aici.