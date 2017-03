Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei Juridice, organizeaza miercuri o dezbatere publica pentru modificarea legii referendumului / Vezi in text miza dezbaterii

"Comisia juridica, de disciplina si imunitati din Camera Deputatilor va invita la o dezbatere publica asupra art. 1 alin. (4) si (5), art. 2. alin. (1) si (2), art. 74 alin (1) si (2), art. 90, art. 150, art. 152 din Constitutia Romaniei, republicata raportate la Decizia Curtii Constitutionale nr. 70/1999 si nr. 799/2011, precum si la Codul de bune practici in materie de referendum al Comisiei Europene pentru democratie prin Drept (Comisia de la Venetia).", se arata in textul invitatiei la dezbatere.Dezbaterea privind modificarea legii refendumului vine in contextul in care atat presedintele Klaus Iohannis, cat si PSD, si-au anuntat intentia de a organiza sau de a sustine organizarea unor consultari publice, respectiv un referendum pe tema coruptiei, la propunerea presedintelui, si un altul pe subiectul modificarii Constitutiei, pentru redefinirea familiei, sustinut de social-democrati.Chiar daca presedintele a anunta ca o va lasa "mai incet" , deoarece societatea s-a exprimat prin protestele care au aratat care este atitudinea romanilor fata de lupta anti-coruptie, amintim faptul ca surse oficiale de la Cotroceni au declarat pentru HotNews ca presedintele Klaus Iohannis nu a renuntat la referendum, dar il va folosi ca polita de asigurare pentru salvarea justitiei daca PSD va incerca din nou sa o atace. In aceste conditii, este de asteptat ca modificarea legii referendumului sa complice planurile presedintelui Iohannis in acest sens.Reamintim ca, in urma cu o luna, mai multi senatori PSD au depus vineri un proiect de lege de modificare a Legii referendumului 3/2000, textul proiectului fiind identic cu alte doua proiecte depuse de PSD in noiembrie anul trecut dar care au fost clasate, intrucat nu au ajuns sa fie dezbatute si introduse pe ordinea de zi. Proiectul este motivat prin faptul ca este nevoie de "asigurarea unei proceduri clare aplicabile tuturor initiativelor de revizuire a Constitutiei", avandu-se in vedere in special initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei care se afla in procedura legislativa. Mai multe detalii aici.