Un vicepresedinte ALDE solicita convocarea Comisiei de fuziune PC-PLR pentru rezolvarea conflictului Constantin-Tariceanu

"In calitate de membru fondator al Partidului Conservator si in calitate de membru in Comisia de fuziune a Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor si vicepresedinte al aceluiasi partid, va solicit domnilor copresedinti intrunirea Comisiei de Fuziune ALDE pentru rezolvarea prin consens a situatiei interne cu care ne confruntam in acest moment", se arata in scrisoarea pe care Corneliu Pascu a trimis-o lui Calin Popescu-Tariceanu si lui Daniel Constantin.Pascu scrie ca a discutat cu parlamentari, secretari de stat, alesi locali si lideri de organizatii judetene, iar acestia constituie "un grup unit, ce doreste sa fie luat in considerare, pe masura activitatii lor"."Stimati domni copresedinti, fac apel la intelepciunea si experienta dvs. politica, pe care ati pus-o in interesul cetatenilor acestei tari si pe care nu aveti dreptul sa ii dezamagiti. Ca urmare, consider ca intrunirea de urgenta a Comisiei de fuziune va reusi sa gaseasca o solutie amiabila pentru reintrarea in normal a functionarii partidului. Lucru pe care toata lumea si-l doreste si il asteapta", mai sustine Pascu.