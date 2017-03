Adevarul: Razmerita primarilor PSD din Sibiu, care-si acuza liderii organizatiei de matrapazlacuri/ Chiar nu vedeti ce vrea poporul? Nu va mai ajunge?

Chiar daca din noua structura a biroului permanent fac parte de acum si primarii, dar si consilierii judeteni si parlamentarii PSD, revolta este departe de a se fi potolit. "Da, sunt unul dintre primarii care cer reforma. Neplacerile tuturor primarilor pornesc de la manipularile, negocierile si numirile care se fac pe sub masa. Noi dorim sa fim cat mai multa democratie si transparenta", rezuma Mihail Lienerth, primarul PSD al comunei Vurpar. Nemultumirile primarilor au inceput sa iasa la suprafata dupa ce, ajunsi la putere, social-democratii sibieni cu state vechi in partid au inceput sa imparta si sa negocieze functii din posturi publice. Primarii nemultumiti reclama ca s-au impartit pe la spate functiile de prefect, subprefect si de directori de servicii deconcentrate.Dizolvarea conducerii organizatiei judetene a PSD vine dupa ce, acum cateva zile, o delegatie de zece primari social-democrati a mers in audienta la presedintele partidului. "Ne-am deplasat la Bucuresti, la domnul Liviu Dragnea, caruia i-am transmis neplacerile din intreg judetul. Dragnea si-a dat seama ca exista o serie de minciuni intre ceea ce se intampla in teritoriu si conducerea partidului", aminteste Mihail Lienerth, cel care de mai bine de 20 de ani este ales in functia de primar al comunei Vurpar. Primarii s-au dus in fata lui Dragnea cu doua nume pe care le vor, deocamdata, eliminate de la conducerea partidului in teritoriu: deputatul Ovidiu Sitterli, cel care e presedintele interimar al organizatiei judetene, si fostul deputat Gheorghe Suditu, cel care conduce organizatia municipala de mai bine de 20 de ani. "Ne-am deplasat la Bucuresti, la domnul Liviu Dragnea, caruia i-am transmis neplacerile din intreg judetul. Dragnea si-a dat seama ca exista o serie de minciuni intre ceea ce se intampla in teritoriu si conducerea partidului", aminteste Mihail Lienerth, cel care de mai bine de 20 de ani este ales in functia de primar al comunei Vurpar. Primarii s-au dus in fata lui Dragnea cu doua nume pe care le vor, deocamdata, eliminate de la conducerea partidului in teritoriu: deputatul Ovidiu Sitterli, cel care e presedintele interimar al organizatiei judetene, si fostul deputat Gheorghe Suditu, cel care conduce organizatia municipala de mai bine de 20 de ani.Citeste stirea integral pe Adevarul.ro