Daniel Constantin: Daca voi fi provocat, voi candida la sefia ALDE

El a precizat ca inca din decembrie i-a spus lui Calin Popescu Tariceanu ca nu avea intentia sa candideze, fiind practic o cursa in care Tariceanu alearga singur, iar daca lucrurile se desfasoara intr-o asemenea maniera, presedintele Senatului va iesi pe locul doi."Eu am avut o discutie cu domnul Tariceanu, l-am informat ca nu este o batalie pentru functii, l-am informat din luna decembrie ca nu aveam intentia sa candidez, practic e o cursa in care dansul alearga singur si, daca lucrurile se desfasoara asa cum se desfasoara acum, probabil ca va iesi pe locul doi. Dansul mi-a propus o functie de presedinte executiv, o sa reflectez asupra acesteia, reflectam asupra acesteia, nu stiu daca mai este cazul", a precizat Daniel Constantin.Chestionat ce vorbeste cu Victor Ponta, vicepremierul a reiterat faptul ca nu are un proiect politic cu social-democratul."Multe alte lucruri care tin de viata privata, nu am un proiect pentru ca asta a fost un element pe care anumiti colegi, sunt subiectivi aici, fosti colegi din ALDE care cred ca trebuiau in aceasta perioada sa fie ceva mai diplomati, retinuti, au fost intr-o anumita parte politica a partidului si probabil ca au simtit acum nevoia sa se apropie mai mult. Dar cred ca declaratiile jignitoare, declaratiile pe care le-au facut in aceasta perioada ii descalifica. Proiectul meu politic se numeste ALDE, vreau sa construiesc mai departe in ALDE. Nu am un alt proiect politic in afara ALDE", a spus Daniel Constantin.