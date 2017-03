Legea gratierii a fost amanata din nou, la recomandarea ministrului Justitiei, care doreste adoptarea unui pachet de masuri/ Amandamentul lui Serban Nicolae privind gratierea faptelor de coruptie ramane pe masa

Actualizat

Voi propune amanarea pana pe 11 aprilie.Nicolae ii cere directorului ANP date cu privire la numarul de detinuti condamnati pentru abuz in serviciu si ministrului - "daca exista date cu privire la recuperarea prejudiciilor pentru fapte conexe de coruptie."Nicolae: Nu am vazut alte variante in afara celor care au depus amendamente in legatura cu asemenea ipoteze (sa se ajunga la un consens - n.r.). Eu voiam sa propun amanarea cu trei saptamani in conditiile in care reuseam sa fixam anumite repere.Nicolae afirma ca oricine poate sa isi retraga proiectul legislativ pana cand intra la plen.Reprezentata Asociatiei Magistratilor din Romania afirma ca sustine completarea studiului de impact si spune ca "nu ar fi corect" sa nu se dezbata amendamentele la care AMR a lucrat.Serban Nicolae: "Pentru mine nu este clar ce costuri suplimentare ar presupune gratierea unor pedepsa, in masura in care exista si niste diminuari de cheltuieli bugetare. Dar daca se solicita un studiu de impact, ar trebui ca cei care solicita ... Nu sunt convins ca s-a inteles ca nu se gratiaza persoane ci pedepse. Eu as reveni la niste dezbateri de principu."As face scurte considerente. In primul rand pt acuratetea juridica penala, nu se gratiaza infractorii ci pedepsele. A doua precizare - sigur ca noi nu putem vorbi decat despre o gratiere colectiva pentru ca individuala este de competenta exclusiva a presedintelui. Gratierea este o institutie de drept penal consacrata in partea generala de drept penal, nu este o institutie decorativa ci un instrument de politica penala pe care legiutorul il foloseste cand apreciaza. Intrebarea este daca ne aflam intr-un moment in care apreciaza. Apreciez ca perspectiva gratierii are o dubla semnificatie - de iertare de pedeapsa si de rezolvare a unei probleme sociale. Politica penala privind executarea pedepselor este o ceritna obiectiva pentru ca indiferent, noi suntem datori de masuri egale. Sa gasiti acea solutie echitabila cu gandul la problemele sociale pe de o parte, la detinuti pe de alta parte, fara iz politic.Fondul problemei - repet, gratierea nu este solutia miraculoasa. Post-detentie sunt acele masuri alternative care poate uneori sunt mai putin costisitoare si pot avea o eficienta mai mare de reintagrare si noi la asta trebuie sa ne gandim.Politica penala este de interes national, trebuie sa se inscrie intr-o stategie pe termen lung. Trebuie sa se duca pe deceniiCu privire la impact - orice act normativ are doua dimensiuni de evaluare a imapctului. Aplicarii masurii si financiar. De aceea avem fundamentarea adoptarii actului normativ - ca scapa 5-7-1000 este de oportunitate dar exista altul care este de constitutionalitate. "oricine adopta o hotarare care are un impact financiar trebuie sa indice si sursa financiara" Sigur nu veti putea adopta un act normativ fara sa vedeti impactul financiar, in lipsa caruia ar fi neconstitutionala. Initiatorul are impactul de oportunitate, dvs veti vedea impactul financiar.Am inteles data de 25 aprilie. Noi avem in vedere termenul de o luna cel mult. Lucram la un draft de masuri complementare. Sigur vom veni cu el sa ne incadram. O sa le primiti in forma scrisa a proiectului de lege, vom supune dezbaterii publice. Nu va fi o OUG. Vom urma procedurile.Ce mi-as dori eu - sa gasim formula comuna."Alina Gorghiu: "Noi am spus de la bun inceput ca in forma aceasta nu consideram ca rezolva fondul problemei, gasesc inoportuna in forma in care se afla acum. Suntem insa deschisi … Sa amanam pana cand le putem discuta pe toate. daca le discutam separat, pe acest proiect grupul nostru parlamentar nu agreeaza forma depusa de initiator nici in forma amendata."Presedintele Comisiei Juridice, Serban Nicolae (PSD), a declarat ca va propune amanarea dezbaterii proiectului insa ar dori sa fie totusi niste discutii astazi. Ulterior, el a atras atentia ca in Senat, fiind prima camera sesizata, exista un termen de adoptare tacita pentru acest proiect (25 aprilie)."Mai exista dubii in legatura cu utilitatea acestei propuneri legislative?"Istoria acestui proiect de lege il stim cu totii din persective diferite. De principiu, faptul ca se schimba un ministru ar trebui sa nu fie de natura sa schimbe coordonatele politicii penale unde ne aflam noi astazi cu discutia. Adevarat este faptul ca dimineata vorbeam la telefon cu dl director Vulpe (Marius Vulpe director Administratia Nationala a Penitenciarelor - n.r.) si spunea ca l-ati invitat la comisie, iar eu mi-am exprimat nedumerirea mea pentru ca institutia pe care o conduce nu are abilitarea de a face propuneri de amendamente. Exprim aceasta nedumerire si va pot spune din principiu ca noi romanii ne pricepem foarte bine la ce trebuie sa faca altul. Raspunzand intrebarii dvs, eu nu stiu care este optiunea si o veti exprima prin vot, dar stiu sigur ca problema pe care o discutam este extrem de importanta, stiu sigur ca solutie pe care trebuie sa o gasim la supraaglomerarii penitenciarelor…""Daca ma puneti sa pun in abalanta celeritatea rezolvarii proiectului de lege cu importanta problemei in opinia mea se inclina spre importanta problemei penitenciarelor, perspectiva deloc placuta a deciziei. La nivel de guvern am vorbit in mai multe randuri cu prim-minsitrul.. NOI exprimam convingerea ca proiectul de lege nu reprezinta solutia miracol care sa rezolva situatia din penitenciare.Suntem convinsi sa gratierea este de natura sa rezolve partial aceasta problema, pentru ca noi pregatim in momentul acesta alte masuri complementare celei de gratiere a pedepselor. De aceea, daca ar fi dupa mine, in calitate de min al Justitiei, si daca dvs veti aprecia, eu consider ca ar fi utila o amanare a dezbaterii, sa venim din urma cu celelalte masuri complementare care ar rezolva in buna parte problema, nu numai gratierea, iertarea."In forma initiala avizata de guvern sigur ca ne mentinm punctul de vedere dar consideram mai utial si mai necesara amanarea pentru a gasi solutia fondului problemei. Maine voi fi la Bruxelles la PE, voi avea o intrevedere cu comisarul pe justitie. As fi bucuros sa tineti seama de punctul meu de vedere."