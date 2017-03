​Declaratie incredibila a unui deputat PSD din Teleorman: Lupta anticoruptie e similara cu lupta împotriva burghezo-moşierimii din anii '50. Cum vorbea Boboc cu Dragnea in stenogramele din Dosarul Referendumului

Boboc, aflat la al doilea mandat de deputat, a facut declaratiile la emisiunea "Antena partidelor parlamentare" de la Radio Romania Actualitati."Respectarea separaţiei puterilor în stat şi a normelor statului de drept nu este o chestiune facultativă pentru nimeni. În caz contrar, nu ne mai aflăm în România, acea ţară democratică ce doreşte să aparţină Uniunii Europene, ci ne putem considera, eventual, într-o dictatură de tip sud-american, al cărei climat politic este marcat de şantaj, tensiune şi teroare", a mai spus colegul de partid si de judet al lui Liviu Dragnea."Au revenit în actualitate toate metodele prin care în anii '50 clasa politică românească a fost eliminată din actualitatea luptei politice. Între lupta împotriva burghezo-moşierimii de atunci, în dispreţul drepturilor şi libertăţilor individuale, şi lupta împotriva corupţilor, inventaţi de maşina de propagandă a sistemului, este o similitudine ce nu poate să nu neliniştească opinia publică românească. Mai devreme sau mai târziu, dar, cu certitudine, nu peste mult timp, opinia publică românească va observa că în această luptă nu corupţia este afectată, ci doar democraţia românească, jertfită pe altarul intereselor înguste de partid", si-a incheiat Boboc declaratia de la Antena Partidelor Parlamentare.In precedentul mandat de deputat, Boboc a avut in patru ani doua luari de cuvant (dintre care una la depunerea juramantului), o declaratie politica, o singura intrebare adresata Guvernului si 29 de propuneri de legislative.Boboc are 5 terenuri, 3 imobile de locuit, si a donat 63.000 de lei in campania electorala a PSD pentru parlamentare.El apare in transcrielile din Dosarul Referendumul, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inschisoare cu suspendare. Potrivit Adevarul, Boboc a fost sunat de Liviu Dragnea in ziua referendumului pentru demiterea lui Traian Basescu. Iata un fragment din stenograma prezentata de: Da, să trăiţi!: Băi ... Vali, văd că Victor (n.n.: Victor Drăguşin, primarul Alexandriei) are telefonul închis, aveţi decât 38% prezenţă în Alexandria ...Ştiu, şefu’! Din casă în casă, uite, acum sunt prin zona asta pe la Agricol, pe aici ... din casă în casă o iau ...: Aşa!Dar au început să vină, acuma au început să vină. Au fost la ţară.: Băi, am înţeles, dar organizaţi-vă să mi-i aduceţi pe toţi la vot, băi! Îi legaţi, îi luaţi în braţe ...Asta le facem, batem din uşă în uşă! Din uşă în uşă am luat-o pe toate străzile!: Luaţi-i, mă, rugaţi-i frumos. Dar e toată lumea împânzită în oraş?Da, şefu’, toţi îi am peste tot.: Liberalii?Aicea ... îi certai niţel, asta făceam când m-aţi sunat dumneavoastră, că ei au dus pe la ţară şi le-am zis să-i adune pe toţi de la ţară că acolo s-au cam terminat, hai să îi aducem pe toţi încoace, în oraş.: Zi, mă, să îi aducă în oraş, mă!Păi, asta ... şi că zise că îi aduce pe toţi în oraş acuma.: Bine, bine!