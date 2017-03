Constantin (ALDE): Maine probabil voi depune contestatia in instanta/ Tariceanu a practicat o "forma de santaj in forma continuata"

Copresedintele ALDE, Daniel Constantin, a anuntat ca probabil marti va depune contestatia in instanta privind decizia delegatiei permanente a formatiunii politice, de duminica, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca in cadrul ALDE exista un "moment neplacut".

"Miza este una foarte simpla, ea nu a plecat de la congres si de la modalitatea in care se organizeaza congresul, ci a plecat la sfarsitul lunii ianuarie - inceputul lunii februarie pentru ca au fost foarte multi colegi din teritoriu si sunt in continuare foarte nemultumiti vizavi de modalitatea in care se iau decizii. Cu alte cuvinte nu au participat la decizie, chiar daca exista formal o comisie de fuziune aceasta s-a intrunit foarte rar si deciziile au fost luate oarecum unilateral (...) in ALDE, care au in momentul in care suntem parteneri ai coalitiei de guvernare repercursiuni in ceea ce priveste coalitia de guvernare, guvernarea si asupra cetatenilor. (...) Este o miza de putere, de control, o miza pe care probabil dl Tariceanu o are de a detine controlul total si in cel mai scurt timp, miza mea daca ma intrebati este aceea de onoare. (...) Pentru mine este mai onorabil sa ies dintr-o colaborare in picioare, dar sa stiu ca mi-am facut datoria de onoare fata de oamenii care m-au insotit in aceasta batalie politica de-a lungul timpului. Aici cred ca este miza, nu este o miza legata de functii, legata de Congres", a spus luni Constantin, la Digi 24.

Intrebat daca ia in calcul o posibila iesire din coalitie, el a negat.

Constantin a afirmat ca Tariceanu a practicat o "forma de santaj in forma continuata".