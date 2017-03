Ordonanta traseistilor a fost respinsa definitiv de Senat, la doi ani si jumatate de la intrarea in vigoare. OUG 55/2014 privind migratia primarilor fusese declarata neconstitutionala

Potrivit unui bilant realizat in ianuarie 2015 de Expert Forum, din cei 3.180 de primari din Romania, circa 540 si-au schimbat partidul ca urmare a Ordonantei 55/2014. Mai exact, este vorba de 17% dintre primarii din Romania. Cel mai mult de castigat de pe urma acestei Ordonante a avut PSD, care a pierdut 3 primari si a castigat 404. Judetele cele mai afectate de traseism sunt Giurgiu (73% dintre primari au tradat), Neamt, Buzau si Dolj.

Plenul Senatului a adoptat luni cu 104 voturi "pentru" si 3 abtineri Legea de respingere a OUG 55 . Legea merge la promulgare.Curtea Constitutionala a decis pe 17 decembrie 2014 ca Ordonanta de urgenta 55/2014 care a permis migratia politica a alesilor locali este neconstitutionala, insa in parlament nu s-a mers pana la capat cu respingerea acesteia. In februarie 2015, Camera Deputatilor a adoptat o lege de respingere a OUG 55/2014, insa apoi aceasta lege s-a blocat la Senat, unde, intre decembrie 2015 si martie 2017 - cand s-a adoptat raportul Comisiei de constitutionalitate - nu s-a mai intamplat nimic."A fost cel mai mare negot cu primari marca Dragnea de la revolutie incoace. A fost o ordonanta care va lasa cicatrici multa vreme de acum incolo. In decembrie 2014 se publica decizia CCR si noi suntem in martie 2017. V-a luat doi ani si ceva sa dezbatem o lege care nu se mai poate reglementa astazi", a declarat in cadrul dezbaterilor din plen senatoarea PNL Alina Gorghiu.